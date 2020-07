Rio Ferdinand sterkt kritisk til David de Gea

- Som Manchester United-fan ønsker du å forsvare spillerne dine, men for øyeblikket er han ikke i posisjon til å forsvares, sier Rio Ferdinand.

David de Gea havnet igjen i fokus på grunn av slett keeperspill, da Manchester United røk ut av FA-cupen i semifinalen mot Chelsea søndag.

Spanjolen kunne ha stoppet Olivier Girouds 1-0-mål rett før pause, og skulle i aller høyeste grad ha stoppet Mason Mounts 2-0-scoring kort tid etter pause.

- Kan ikke forsvares

Tabbene føyer seg inn i rekken av mange fra den tidligere så solide sistskansen. Tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand innrømmer at han knapt trodde sine egne øyne.

- Jeg så kampen med guttene mine hjemme og ble forbløffet da jeg så skuddene gikk inn bak David, fordi han er jo en toppkeeper.

- Det er virkelig skuffende. Som Manchester United-fan ønsker du å forsvare spillerne dine, men for øyeblikket er han ikke i posisjon til å forsvares, sier Ferdinand i BT Sports studio.

- Var stabil da United var ustabile

Ferdinand mener imidlertid at keeperen har karakteren som skal til for å komme tilbake etter tabbene. Han minnes godt hvordan en 19 år gammel de Gea besvarte de kritiske spørsmålene som ble rettet mot ham da han kom til klubben.

«Er han for tynn? Er han god nok? Han er for skjør og ikke klar for å være United-keeper»

- Han slo tilbake mot alt som ble sagt mot ham gjennom karakter, hardt arbeid og målbevissthet. Men fremfor alt; med kvalitet. Han har vært årets spiller fire av de seks siste sesongene. Da United var ustabile, var han stabil, minnes Ferdinand.

Til tross for tabbene den siste tiden, er Ferdinand klar på at United bør satse videre på De Gea.

Shearer: - Sats på Henderson

Tidenes Premier League-toppscorer Alan Shearer mener imidlertid at Ole Gunnar Solskjær nå bør droppe spanjolen.

- Jeg tror tiden er inne for å droppe ham. Dette fortsetter å skje. Jeg mener de bør hente Henderson tilbake når de mener han skal være førstevalget. Ellers kan de låne ham ut fremdeles. Er tiden inne for det nå? Ja, det mener jeg, sa Shearer på BBC i helgen.

Ole Gunnar Solskjær, som senest for en måned siden ristet på hodet av kritiske De Gea-spørsmål og kalte spanjolen verdens beste, måtte nok en gang forsvare sin keeper etter semfinaletapet.

- Han vet at han bør redde den 100 av 100 ganger, men slik er fotballen. Jeg tok avgjørelsen om å bruke ham, og mentalt sett var han klar for det, sa Solskjær.

Manchester United tar imot West Ham på Old Trafford onsdag.