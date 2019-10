Risa-kanon hindret kjærkommen Vålerenga-seier

Vålerenga gikk mot tre svært viktige poeng da Birk Risa dro fram en kanon av de sjeldne på overtid i Skien.

ODD - VÅLERENGA 1-1:

Vålerenga har vært i elendig form den siste tiden, men så ut til å tre svært viktige poeng etter at Bård Finne hadde sendt laget i ledelsen.

Langt inne i overtiden dukket imidlertid Birk Risa opp, og Odd-backen dunket inn utligningsmålet med et helt fantastisk langskudd.

- Et vidunderlig vakkert treff. En torpedo som gjør at Vålerenga ser ut til å synke nok en gang, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre og fikk støtte av ekspert Bengt Eriksen.

- Det kommer en rakett fra Risa. Det er så hardt og godt satt at det er helt ellevilt. Larsen Kwarasey er selvfølgelig helt sjanseløs når ballen forlater Risas fot.

Selv var hovedpersonen selv forholdsvis nøktern etter kampslutt.

- Ballen kom ut, og så hadde vi stanget litt så jeg prøvde å skyte. Så gikk den inn, og det var en god følelse, sier Risa til Eurosport om sin kanonkule.

For Vålerenga-trener Ronny Deila kom scoringen som et stort skudd for baugen. Han var likevel godt fornøyd med det laget presterte på bortebane.

- Veldig surt, men samtidig satte vi oss i den situasjonen. Jeg er veldig stolt av gutta, å levere en sånn kamp etter det vi har gjort den siste og trykket vi har vært under er jeg veldig stolt av. Det er dette nivået vi var på i vår, og da blir det poeng. Odd er topp tre-lag i Norge akkurat nå, og i dag er vi klart best, sier han og påpeker at hans lag ble for redde for å tape i sluttminuttene.

- Vi blir feige de siste 10-15 minuttene, slutter å spille og detter inn i boksen. Frykten for å tape kommer inn.

- En god følelse

Målet var et hardt slag for et Vålerenga-lag som hadde hevet seg etter en svært lang rekke uten seier.

Seieren så ut til å bli sikret da Bård Finne på nydelig vis spilte vegg med Matthías Vilhjálmsson. Til slutt spilte islendingen Finne igjennom med en fantastisk stikker, og spissen var sikker alene med Sondre Rossbach.

Forut for målet til Vålerenga skapte gjestene en enorm sjanse da de havnet i en to-mot-en-situasjon etter at Finne ble spilt fri på høyrekanten. Han gjorde det eneste rette og serverte Vilhjálmsson en enorm sjanse alene med Sondre Rossbach. Kun en lang tå fra sisteskansen hindret ledelse til hovedstadslaget på et tidligere tidspunkt.

Odd klarte først med ti minutter igjen av å kampen å legge skikkelig press på gjestene, men med kaptein Adam Kwarasey tilbake mellom stengene for første gang siden 23. juni, oste det trygghet bak hos Vålerenga.

Helt til det glapp tre minutter på overtid da Birk Risa fyrte av et langskudd fra 20 meter som Kwarasey ikke hadde en sjanse til å redde.

Kun tilfeldigheter gjorde at Vålerenga ikke fant veien til nettmaskene i første omgang. Etter en halvtime plukket Ivan Näsberg opp en feilpasning i Odd-laget. Inne i feltet fant han vingen Deyver Vega, som avsluttet like utenfor.

1-0: Bård Finne satte inn 1-0 for Vålerenga borte mot Odd. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Tredjeplass



Seieren ville vært svært kjærkommen for Vålerenga og Ronny Deila. TV 2-ekspert Jesper Mathisen var imponert over det Oslo-laget presterte i store deler av kampen i Skien.

- Veldig fortjent scoring til Vålerenga, som har vært klart best i Skien! Bård Finne har vært kampens store spiller, og den scoringen er lekker, skrev Mathisen på Twitter etter 1-0-scoringen før han fortsatte.

- Det er når du ser Vålerenga prestere som i kveld det er vanskelig å forstå hvordan de har vært så svake i så mange kamper på rad...

Odd presset på for et utligningsmål og fikk uttelling to minutter inn i overtiden da Risa forsøkte lykken og dunket ballen i motsatt kryss fra sin venstreback-posisjon.

Resultatet gjør at Odd ligger på tredjeplass med 45 poeng, mens Vålerenga ligger på 8.-plass med 29 poeng.