Riseth om Milans Ajer-jakt: – Vet de er veldig interesserte

Tidligere Celtic-spiller Vidar Riseth hevder Milan-ledelsen følger Kristoffer Ajer tett, men tror landslagsstopperen blir værende i gamleklubben i denne omgang.

Det er i et intervju med den skotske storavisen Daily Record fredag at Riseth lufter sine tanker rundt Ajers framtid i Celtic. Riseth spilte selv for klubben fra 1998 til 2000.

– Det har vært snakk om Milan, og jeg vet at de er veldig interesserte. De har sett ham mange ganger, og han er en spillertype de ønsker seg, er trønderen sitert på.

Riseth gir samtidig uttrykk for at han ikke tror det blir noe klubbskifte for Ajer nå, og underbygger det med samtaler han har hatt med den norske landslagsprofilen.

– Jeg tror han blir værende i Celtic i denne omgang. Hver gang jeg snakker med ham, forteller han at han elsker Celtic. Han elsker byen, og sist jeg snakket ham, sa han «hvorfor skulle jeg ønske å forlate Celtic», sier Riseth i intervjuet.

Vidar Riseth skal sitte på informasjon om AC Milans interesse.. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

Byttet agent

22 år gamle Ajer har kontrakt med Celtic fram til sommeren 2022, men spekulasjonene om et klubbskifte har pågått lenge. Ved siden av Milan er også Premier League-klubben Leicester nevnt som en mulig ny arbeidsgiver.

I managerstolen i Leicester sitter tidligere Celtic-trener Brendan Rodgers.

Celtic vil trolig kunne ta seg godt betalt dersom noen skulle ønske å sikre seg Ajer allerede i sommer.

Tidligere denne måneden meldte Nettavisen at Celtic-profilen skiller lag med sin mangeårige agent Tore Pedersen. De to har samarbeidet i seks år.

Agenten antyder klubbskifte

I mars gikk Pedersen langt i å bekrefte at Ajers tid i Celtic er over.

– Han forlenger ikke med Celtic og forsvinner i sommer. Det er flere klubber som er interesserte uten at jeg kan gå mer innpå navn. Det er mange som har fulgt han over en lengre periode, sa han til NTB.

Det utspillet skapte irritasjon i den skotske storklubben.

– Jeg tror agenten har skutt seg selv i foten her. Vi har Kris bundet til oss på en langtidskontrakt, så det er vi og ingen andre som bestemmer, sa trener Neil Lennon i kjølvannet av uttalelsene.

