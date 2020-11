Risikerer å måtte avlyse verdenscupen på Lillehammer: FIS har begynt å se på alternative løsninger

Tiden er i ferd med å renne ut for verdenscuparrangøren på Lillehammer.

I utgangspunktet skal det arrangeres verdenscup i langrenn, hopp og kombinert den første helgen i desember på Lillehammer, men arrangementet henger nå i en tynn tråd.

Norges Skiforbund har fortsatt ikke fått godkjent smittervernsprotokollen av norske myndigheter, noe som er helt nødvendig for at de skal få lov til å arrangere verdenscuprennene.

Forbundet leverte allerede protokollen inn for flere uker siden, men fikk først mandag beskjed om justere den av norske myndigheter. Tirsdag leverte de derfor inn en ny protokoll.

Nå håper de å få en tilbakemelding før helgen. Hvis ikke regner de med å måtte avlyse.

Det forteller Terje Lund, arrangementssjef i Norges Skiforbund, til Nettavisen.

- Dette må landes før helgen. Jeg kan ikke se noen annen mulighet hvis vi skal ha en sjanse til å få arrangert dette, forteller Lund.

FIS ser på alternativ løsning



Han var senest onsdag ettermiddag i møte med Det internasjonale skiforbundet (FIS), som er i ferd med å miste tålmodigheten.

- Ettersom det er usikkerhet knyttet til Lillehammer så har FIS bekreftet at de nå har undersøkt muligheten for at Finland kan overta rennene dersom vi må kaste inn håndkle, sier Lund til Nettavisen.

Han har full forståelse og respekt for at FIS ser på alternative muligheter slik situasjonen er.



- Vi kan ikke vente lenger



Lund har fortsatt et håp om at det kan bli verdenscuprenn på Lillehammer, men våger ikke å spå om det blir renn eller ikke.

Nå håper han bare på et raskt svar fra myndighetene. For det er mye som må på plass før vintersportstjernene eventuelt dukker opp i den gamle OL-byen.

- Vi skal ikke slå på lyset og låse opp to garderober ved en fotballbane. Vi må frakte inn snø og rigge brakker. Vi begynner å sette i gang torsdag. Vi kan ikke vente lenger. Vi er på overtid av overtiden, sier Lund.

Han forklarer at mildværet har gjort at de må ta i bruk snølager for å kunne arrangere renn.

- Vi har et stort snølager, men snøen må fraktes ned og det er ikke med noen spader. Snøfrakten i seg selv er en stor operasjon. Så vi må begynne allerede med dette i morgen. Vi kan ikke vente lenger, sier Lund.

Det gjenstår å se om det blir forgjeves.

Nettavisen har tidligere vært i kontakt med FHI som sier at de ikke vil kommentere den pågående prosessen.

