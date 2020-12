Risikerer å miste plassen i EM-troppen: - Det skaper helt sikkert en usikkerhet

EM kan være over før gruppespillet er ferdigspilt for to norske landslagsspillere.

KOLDING (Nettavisen): Norge kaster i gang sitt håndball-EM når Polen, ledet av tidligere Storhamar-trener Arne Senstad, er motstander i Kolding torsdag kveld.

Norge er bookmakernes og ekspertenes favoritt til å vinne hele mesterskapet, men det er én ting som skaper en viss usikkerhet, mener tidligere landslagstrener for herrelandslaget, Gunnar Pettersen.

- Helt sikkert usikre

Mot Polen er det nemlig Emily Stang Sando og Rikke Granlund som utgjør Norges keeperteam, i koronarammede Silje Solbergs fravær.

Torsdag kunne landslagstrener Thorir Hergeirsson overfor Nettavisen avsløre at Solberg endelig har testet negativt og at hun dermed kan ankomme Danmark til helgen, dersom alt går som det skal. Solberg har naturlig nok ikke vært i trening de siste ukene.

Samtidig har Katrine Lunde meldt seg til tjeneste og slutter seg til troppen lørdag.

Situasjonen er neppe optimal for målvaktene som allerede er på plass i Kolding, mener Gunnar Pettersen, som er ekspertkommentator for TV 3 under mesterskapet.

- For en snau uke siden tenkte Sandbo og Granlund, som hadde en fin kamp mot Danmark, at det var de to som skulle stå. Og at i beste fall så kommer Silje Solberg ned etter hvert. Det har endret seg, og nå har Katrine Lunde meldt seg klar. Det vil helt sikkert være en usikkerhet hos de to. Hvor står vi egentlig? Er vi i det hele tatt med og hvor lenge er vi med? sier Pettersen til Nettavisen.

Hergeirsson: - Rollen til Rikke har endret seg

Landslagstrener Thorir Hergeirsson mener imidlertid keeperne som er på plass i Kolding er såpass profesjonelle at de takler situasjonen godt.

- Vi har full tiltro til dem. De begynner mesterskapet, så har vi visst hele veien, etter at Katrine meldte seg klar, at hun vil komme og bistå her i en eller annen rolle, sier Hergeirsson til Nettavisen.

- Når det gjelder Silje, så er ikke hun tilgjengelig for oss nå, så rollene er ganske klare. Det er Emily (Sando) og Rikke (Granlund) som skal stå mot Polen og mot Tyskland i hvert fall. Og de skal stå så lenge det er det beste for laget. De har vært inneforstått med sine roller ganske lenge.

Det betyr at særlig Rikke Granlund står i fare for å måtte pakke sakene sine og forlate EM-troppen når nye keepere ankommer Kolding.

- Særlig rollen til Rikke har endret seg siden vi tok ut troppen, men sånn er dette gamet. Dette handler om å løse den rollen man har fått tildelt til enhver tid. Målvaktene her nede er et team, og teamet er sterkt, sa Hergeirsson til Nettavisen allerede før det var kjent at Solberg hadde avlagt negativ test.

Det åpnes for to spillerbytter i hver av de tre fasene av mesterskapet og seks totalt. I tillegg vil eventuelle koronasmittede spillere kunne byttes ut uten at det går på den opprinnelige kvoten.

Sando: - Har fokus på meg selv



Emily Stang Sando, som trolig vokter målet fra start mot Polen, er klar på at hun holder fokus på sine oppgaver, selv om hun er fullt klar over realitetene.

- Det ligger der, men jeg må bare holde fokus på meg selv, og det jeg kan gjøre noe med når jeg kommer på banen. Jeg forbereder meg som jeg gjør i klubb og er klar for å spille fra start allerede mot Polen, sier Sando til Nettavisen.

- Det blir litt forstyrrende tanker om man skal gå og tenke på det. De kommer når de kommer, så må jeg holde fokus på meg selv, sier Sando videre.



Hun er imidlertid klar på at Silje Solbergs og Katrine Lundes inntreden i EM-troppen kun vil slå positivt ut.



- Det vil kun forsterke keeperteamet vårt. De to det er snakk om har rimelig mye erfaring, så det ser jeg kun på som positivt uansett, sier Sando.



Pettersen: - Det eneste som gjør meg usikker

Gunnar Pettersen mener Katrine Lunde på sitt beste er verdens beste målvakt og sier at han selv bruker henne som et eksempel til etterfølgelse når han coacher mannlige spillere. Nå ser han imidlertid noen spørsmålstegn.

- Hun har jo ikke vært helt tilbake på det nivået hun var før hun ble skadet. Det er en Katrine Lunde som det også rent keeperfaglig knytter seg litt usikkerhet rundt, men hun har en veldig respekt hos motstanderen, selvsagt, og det er jo ikke dumt.

- Jeg har stor tro på at Norge vinner EM. Det eneste som har gjort meg litt usikker er keepersituasjonen, sier Pettersen.

På spørsmål om hvilken norsk spiller han spår et internasjonalt gjennombrudd for i EM, trekker han likevel frem Emily Stang Sando.

- Hvis de skulle være en i den norske troppen, så må det i tilfellet være henne, hvis du tar utgangspunkt i det hun har gjort i Champions League, og den selvtilliten hun antageligvis fikk etter kampen mot et godt dansk lag. Så gjenstår det å se hvor lenge hun får være med, sier Pettersen.

Avkast i kampen mellom Norge og Polen er 20.30 torsdag.

