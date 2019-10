Risikerer å notere sin 12. kamp uten seier mot Lillestrøm: - Det tenker jeg ikke en dritt på

En presset Ronny Deila bruker ikke en kalori på tanken om hvor tungt det vil være at rivaloppgjøret mot Lillestrøm kan forlenge en allerede svært vond rekke i Eliteserien.

INTILITY ARENA (Nettavisen): Deila og hans VIF-lag har ikke vunnet siden 6-0-seieren mot Bodø/Glimt 5. juli.

Deretter har det blitt 11 kamper på rad uten seier, og Oslo-klubben ligger på en svært skuffende niendeplass i Eliteserien.

Med 29 poeng er det langt opp til det uttalte målet om topp fire denne sesongen, og et tap mot rival Lillestrøm lørdag vil gjøre at presset på Deila øker ytterligere.

VIF-treneren er imidlertid krystallklar på at han ikke bruker energi på å tenke på hvor tung situasjonen i klubben vil være om de taper derbyet.

- Det har jeg ikke tenkt en dritt på. Vi er opptatt av at vi skal vinne, og så får vi se. Jeg har heller tenkt på gleden ved det, det er den som driver meg, sier han til Nettavisen etter lagets trening på Intility Arena.

RIVALOPPGJØR: Ronny Deila og hans Vålerenga kan få etterlengtet seier i lokaloppgjøret mot Lillestrøm. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Slitt uten Ejuke: - Lett å være etterpåklok

På samme måte som at et tap mot erkerivalen vil være svært tungt å svelge i Vålerenga-leiren, vil en seier kunne fungere som en boost inn mot sesongavslutningen.

Deila er mest opptatt av å fokusere på det siste, og bedyrer at oppgjørene de to klubbene imellom er noe helt spesielt.

- Om vi hadde hatt 11 seire på rad, så lever den kampen sitt eget liv uansett. Det så vi sist da vi var store favoritter, men ikke klarte å vinne. Dette er et spesielt oppgjør vi gleder oss til, forteller han.

Vålerenga åpnet årets sesong med fem seire og kun to tap på de første ti første kampene i Eliteserien, men etter 6-0-seieren mot Bodø/Glimt har det gått 11 kamper uten seier.

Siden den kampen har heller ikke Chidera Ejuke spilt. Nigerianeren var strålende for Vålerenga før sommeren, men forsvant til nederlandske Heerenveen uten at Oslo-klubben har fått en spiller i hans posisjon til å blomstre i like stor grad utover høsten.

Deila vil imidlertid ikke skylde på salget av Ejuke for at høsten har blitt som den har.

- Man kan ikke si at det er én mann, for det er mange andre ting som er faktorer også, men det er klart det er en liten ting i det. Så er det samtidig lett å være etterpåklok, men nå må vi gjøre noe med situasjonen vi er i, og det er nok av gode fotballspillere til å vinne fotballkamper her, og det har vi også vist, forteller VIF-treneren og påpeker at hans lag først og fremst må bli mer effektive foran mål for å snu den vonde rekken uten seier.

BORTE: Vålerenga har ikke vunnet en kamp siden Chidera Ejuke forsvant til Heerenveen. Her er nigerianeren i aksjon forrige gang VIF møtte Vålerenga. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Stikk til Kanarifansen

Deilas mannskap trente som vanlig på Intility Arena tirsdag, hvor offensive relasjoner var i fokus.

På sidelinjen var forsvarsspiller Markus Nakkim igang med drag uten ball. 23-åringen har slitt med en skade i foten, og fikk etter hvert selskap på langs linja av langtidsskadde Jonatan Tollås Nation.

I tillegg til de to må Deila også klare seg uten Aron Dønnum i oppgjøret på Åråsen etter at kantspilleren fikk rødt kort i forrige serierunde. De tre må dermed se kampen fra tribunen, sammen med mange andre Vålerenga-fans.

For i en høst preget av motgang på motgang, skryter Deila stort av Klanen før de tar den korte turen for bataljen på Åråsen.

- Fansen vår har vært fantastisk hele sesongen, så der er vi hvert fall i en klasse for oss selv. Det er bare sånn det er.

- Bedre enn Kanarifansen?

- Ja, det er det. Det er det ingen tvil om, sier Deila med et smil.

Dermed er den psykologiske krigføringen allerede igang før et av de største derbyene i norsk fotball.

Oppgjørene de to klubbene i mellom har en historikk med mange gule og røde kort, men Deila er ikke bekymret for at tenningsnivået til hans spillere skal bikke over i det ukontrollerte.

- Det er viktig å være kalde i hodet og varme i hjertet. Det er såpass rutinerte spillere at jeg tror de hvordan det skal være, forteller han.

TRIBUNEKAMP: I tillegg til det som skjer på banen, er det også en kamp om å eie tribunen når Vålerenga og Lillestrøm møtes. Her fra oppgjøret på Intility Arena tidligere i år. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Tror på stillingskrig

Presset som følger med en Vålerenga-trener som ikke makter å vinne fotballkamper er ikke et ukjent fenomen.

Deila legger imidlertid vekt på at det er presset han legger på seg selv som er tøffest når ting ikke går veien.

- Det er den indre drivkraften som er tøffest å «deale» med. Når du ikke får det du ønsker, så bygger du deg opp og får skuffelser over tid, og over tid blir man sliten av sånt, de ter det ikke tvil om. Men det er utrolig hvordan man reiser seg igjen, og den seieren kommer til å komme snart, forhåpentligvis til helgen. Da vil den følelsen være enda større enn kanskje alt annet man har opplevd før, sier han før han avslutningsvis spår hvordan kampbildet på naturgresset i Lillestrøm vil se ut lørdag.

- Det blir en stillingskrig. Det kommer til å bli et ordentlig lokaloppgjør med full fyring og masse dueller, så får vi se hvem som klarer å få roet ned spillet av og til og få satt opp angrep som gir sjanser.

