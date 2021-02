Rister på hodet etter denne situasjonen i Uniteds storseier

Southampton har nå bedt FA om å få slippe Mike Dean som dommer i nærmeste fremtid.

Det er sjelden 9-0-kamper ender med kontroverser og store diskusjoner, men dommer Mike Dean og Anthony Martial ville det annerledes da Manchester United møtte Southampton tirsdag.

På stillingen 6-0 pekte nemlig Dean på straffemerket, etter at Martial gikk i bakken inne i sekstenmeteren, i duell med Jan Bednarek.

Bednarek: - Martial sier det ikke er straffe

Reprisene viste tilsynelatende at Uniteds franskmann falt før det var kontakt med polakken.

Etter at VAR hadde tatt en titt på situasjonen, mente de at dommer Dean burde ta en ekstra titt på monitoren, noe som da betyr at han bør vurdere å endre avgjørelsen.

Dean gikk så ut på sidelinjen og så på situasjonen på nytt. Deretter fastholdt han avgjørelsen om straffespark og ga i tillegg Bednarek rødt kort.

- Det er ikke straffe. Martial sier at det ikke er straffe, sa Bednarek, mens han tuslet slukøret av banen.

Thorstvedt: - All kontakt er ikke straffe

TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt mener VAR er på vei i en farlig retning når all kontakt inne i sekstenmeteren bedømmes som straffespark.

- Det er flere situasjoner hvor spillerne enkelt kunne holdt seg på beina, men nå vet at hvis det er en ørliten kontakt så blir det blåst og tatt av VAR. Jeg mener de må stramme til på det greiene der, for det er helt feil at det skal være sånn. I noen situasjoner er det så lite kontakt at man bare må overse det, sier Thorstvedt til Nettavisen.

- Hva syntes du om at Martial tilsynelatende filmer på stillingen 6-0?

- Det er dessverre sånn det har blitt, og hvis man skal ta spillerne i forsvar er det noen ganger at du tror du kommer til å bli truffet så de gjør det på instinkt for nærmest å beskytte seg selv. Men i denne situasjonen faller han tidlig.

- Syntes du Martial burde sagt ifra til dommeren?

- Hvis det er sant at han har sagt det til Bednarek, så er det jo en perfekt mulighet til å skape et positivt rykte til navnet sitt på stillingen 6-0. Hvem bryr seg om den straffen? Nå fikk de rekorden sin, men det hadde jo blitt tatt frem ved flere anledninger og blitt hyllet verden over.

Mills: - En skam

Den tidligere landslagsbacken for England, Danny Mills, er sjokkert over scenene som utspilte seg på Old Trafford.

- Det er en skam! Jeg kan ikke tro det. Det må bli omgjort. Det er en forferdelig avgjørelse. Det er ikke straffe, det er ikke rødt kort. Det er filming, han er på vei ned, og dommerne har bare rotet det til. Sjokkerende! sa Mills på Talksport.

Også Anthony Martial får gjennomgå av Mills' kollega:

Ber om å få slippe Dean

På pressekonferansen etter kampen var Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær uenig i dommernes avgjørelse.

- Pussig nok, så hadde jeg en diskusjon med dommerne før kampen og spurte dem om David Luiz' røde kort, fordi jeg mener han ikke burde vært utvist. Og jeg mener helt klart at Bednarek ikke skulle vært utvist, sa Solskjær.

Ifølge BBC-journalist Adam Blackmore har Southampton nå bedt FA om å slippe Mike Dean og Lee Mason som dommere i nærmeste fremtid, etter kontroversielle avgjørelser den siste tiden.

Manchester United tangerte rekorden for største Premier League-seier i tirsdagens kamp. United slo Ipswich med samme sifre i 1995, og Leicester slo Southampton 9-0 i 2019.

Neste oppgave for Solskjærs menn er nå lørdagens hjemmemøte med Everton i Premier League.

