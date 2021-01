Rita holdt lederkurs for NFF. Lite visste hun at en av kursdeltakerne var en overgriper

Rita Helleseth har jobbet som lederopplærer i Norges Fotballforbund i 20 år. Nå har hun klare råd om hvordan norske klubber må jobbe for å forhindre flere overgrep i idretten.

VESTLANDET (Nettavisen): - Jeg har tenkt mye i ettertid om det var noen tegn eller noe jeg burde ha lagt merke til, men det er det ikke. Jeg tror ikke det går an å se det.

Sjokket var stort for Helleseth da hun fant ut at én av hennes kursdeltakere for noen år tilbake viste seg å være en overgriper.

- Forferdelig

I dag sitter han i Bergen fengsel etter å ha blitt arrestert i den såkalte Dark Room-saken i 2016.

18. januar må han møte i retten, tiltalt for grov voldtekt av en jente han var lagleder for på Norway cup i 2005.

- Det er helt forferdelig, sier hun til Nettavisen.

Helleseth har gjennom store deler av livet vært engasjert i idretten – enten som utøver, leder eller kursholder.

I mange år har hun blant annet hatt lederverv i Norges Fotballforbund, og i nærmere 20 år har Helleseth holdt lederkurs for norske klubber og idrettslag.

Men hun hadde ingen mistanke til mannen som hun oppfattet som en aktiv og engasjert person i idrettsmiljøet.

Helleseth var langt fra den eneste som var overrasket da det i 2016 ble kjent at den aktuelle laglederen på Vestlandet var varetektsfengslet for flere nettovergrep mot barn på Filippinene.

Sjokket ble imidlertid, om mulig, enda større da den samme mannen ble tiltalt for grov voldtekt mot sin egen jentespiller noen år senere.

- Kan nesten ikke tro det er mulig

Helleseth er kjent med at saken kommer opp for Bergen tingrett i januar, men blir rystet når hun hører detaljene i tiltalen.

- Jeg synes det er utrolig trist. Det er nesten sånn at jeg ikke kan tro at det er mulig, forteller Helleseth.

- Hvordan er det å vite at han har vært på kurs hos deg?

- Jeg har lyst til å filleriste ham. Jeg kjenner at jeg blir så provosert av at barn og unge skal oppleve disse tingene i det som skal være trygge, gode miljøer i norsk idrett. Det er helt grusomt å lese om. Det var mye grovere enn jeg hadde trodd, sier hun.

Hun opplever at idretten fortsatt har en lang vei å gå når det kommer til å forhindre overgrep.

Selv ergrer hun seg over at overgrep ikke var et tema da hun holdt lederkurs for blant andre den nå tiltalte laglederen.

Helleseth tror mer oppmerksomhet knyttet til hvordan klubbene skal bekjempe overgrep i idretten vil være med på å skremme bort eventuelle overgripere.

- Man glemmer å dypdykke i det

I senere tid har NFF arrangert kurset «Trygg på trening» i samarbeid med Redd Barna. Det tar for seg mye av nettopp dette.

- Men jeg kunne ønske meg at vi i enda større grad i NFFs lederkurs hadde dette som en modul eller tema hvor vi kan snakke om disse tingene, sier Helleseth.

Hun forklarer at det har vært mye fokus på verdiarbeid i klubbene de siste årene og at trygghet er én av verdiene som mange ofte trekker frem.

- Men man glemmer å dypdykke i hva det betyr at unger, ledere og andre skal være trygge i klubbene. Hva betyr det i praksis?

Helleseth opplever at det fort blir for mye prat og lite handling.

Samtidig er hun forsiktig med å klandre klubbene for mye og påpeker at de ofte er basert på frivillighet.

- Vi har en gjeng med fantastiske mennesker som ønsker å gjøre en god jobb for barn og unge i nærmiljøet sitt. Men så har de en jobb ved siden av, og så har de tre unger ved siden av. Da blir det litt sånn at man ikke klarer å ta tak i alle tingene man bør ta tak i. Jeg tror ikke det går på vilje, men det går nok mer på kapasitet og evne, forklarer hun.

Hun tror imidlertid at klubbene kan gjøre det lettere for seg selv både når det kommer til å forhindre overgrep, men også hvordan de skal takle det når tragedien først skjer.

- Jeg tror mange klubber er flinke til å handle, men de har ikke noen beredskapsplan eller retningslinjer på når de skal ringe politiet eller når man skal ta tak, sier Helleseth som heller synes at klubbene er flinke nok til å snakke om tematikken.

- Vi blir sjokkerte når det først skjer, men hadde vi snakket mer om det, så tror jeg at det hadde vært enklere å oppdage. Man hadde også kunnet skjøvet mulige overgripere vekk fra oss. De ville forstått at «her har de kontroll og her er det noen som følger med», forklarer Helleseth.

Hun mener styret i klubbene må sette tematikken på agendaen og erkjenne at overgrep kan skje i alle miljøer.

Samtidig er hun opptatt av at barna må bli tatt på alvor og at det ikke er klubbene som skal avgjøre om det de forteller er sant eller ikke.

Helleseth anbefaler at alle lager en god beredskapsplan som de frivillige i klubbene gjøres kjent med.

Også enda bedre kontroll på hvem som faktisk får ansvarsroller i klubbene tror Helleseth er lurt.

- Snakk med dem som kommer til klubben for å bidra og fortell dem om hvilke forventinger som stilles og hvilke retningslinjer som gjelder.

- Klubbene må være mer på banen når det kommer til hvem det faktisk er som trener barna – selv om det er foreldre. Det er den eneste muligheten vi har til å avdekke sånt. Og så tror jeg man heller ikke bare skal fokusere på trenerne, men også ledere i klubben, sier hun.

Erkjenner ikke straffskyld

Samtidig erkjenner hun at det på ingen måte er noen enkel oppgave å skille ut de som er potensielle overgripere.

Selv hadde hun ingen anelse at det nettopp var en overgriper som var innom hennes lederkurs på 2000-tallet.

Nå skal den mannen møte i Bergen tingrett 18. – 25. januar.

Mannens forsvarer vil ikke stille til intervju om saken. Men han har sendt denne uttalelsen til Nettavisen:

- Jeg kan opplyse at tiltalte ikke erkjenner straffskyld for det påtalemakta har anklaget han for å ha utført cirka 15 år tilbake i tid. Utover det har jeg ingen merknader i saken, skriver forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest i en e-post.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.

