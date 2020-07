Rittleder Wiggins ville trekke seg: - Bedre for alle om jeg er hjemme

Gabriel Rasch er gjest i «Tidenes Tour de France» og snakker om maktforholdet mellom Wiggins og Froome i 2012.

Tidenes Tour de France er en artikkelserie i samarbeid med podkasten med samme navn.

Gjennom sommeren dykker vi ned i de beste og mest dramatiske utgavene i den moderne Tour de France-historien.

I den niende episoden er Gabriel Rasch med som gjest. Nordmannen jobber i Team INEOS og skal være ledende sportsdirektør for storlaget under høstens Tour de France.

Sjekk ut Tidenes Tour de France der du hører podkast for å få stagget sykkelabstinensene gjennom sommeren.

Podkasten finner du blant annet her i Apple Podcasts og her i Spotify. Sjekk også ut seriens hjemmeside på Tidenespod.no

Tour de France 2012

Ethvert imperium har en begynnelse. I 1603 begynte det britiske imperiet for alvor. Det vokste seg så stort at solen aldri gikk ned over det. Det er det største imperiet i menneskets historie.

409 år senere begynte et nytt imperium. Også dette var britisk.

Tour de France 2012 var starten på britenes dominans i sykkelsportens aller største ritt.

Debutsesongen gikk ikke som planlagt. Bradley Wiggins, som skulle bli sykkelimperiets første keiser, veltet ut. Edvald Boasson Hagen reddet 2011-utgaven med sine to etappeseirer. Men bortsett fra det var det lite å rope hurra for fra Tour de France 2011 for Team Sky.

2012 skulle bli noe litt annet.

Drømmestart

Bradley Wiggins er i kanonform. 2012 har gått på skinner. Seier i Paris-Nice, Tour de Romandie og Critérium du Dauphiné. I alle de tre WorldTour-rittene vinner han en tempoetappe.

En uhyre verdifull egenskap å ha til den 99. utgaven av Tour de France. 101,4 kilometer av verdens største sykkelritt dette året er alene i kampen mot klokka.

De 6,4 første er på prologen i Liège.

Wiggins vinner ikke. Men det faktiske utfallet er nesten enda bedre enn seier.

Tempodyret fra Storbritannia sykler rundt løypa på 7:20. Fabian Cancellara er syv sekunder raskere og tar den gule trøya.

Sky slipper ansvaret i starten. RadioShack-Nissan-laget vil sitte med lederen og ansvaret, mens Sky sparer hjelpernes krefter til det virkelig smeller.

Wiggins sin løytnant, Chris Froome, klarer seg også godt. Ni sekunder bak sin kaptein, men sekundet foran fjorårsvinner Evans og to sekunder ned til Vincenzo Nibali.

Edvald mot Slovakias supermann

Sammenlagtkampen går inn i hvilemodus de neste dagene. Det dreier seg om å unngå velt og splitt i feltet.

Nå er det spurterne og de eksplosive rytternes tur til å skinne.

Edvald Boasson Hagen er i meget god form som rittets eneste nordmann. Men en kommende verdensstjerne viser seg å være en hard nøtt å knekke.

Han heter Peter Sagan.

Slovaken leker seg til sin aller første Tour de France-seier i den korte bakken som avslutter første etappe. Cancellara blir nummer to. Edvald blir nummer tre.

Team Sky tar sin første etappeseier det året dagen etter. Mark Cavendish, midt i sitt første og eneste år i Sky, vinner.

Edvald har en ny sjanse dagen etter. Men herjingen til Sagan fortsetter.

Liquigas-talentet posisjonerer seg godt, men trøkket han har i den lille målkneika er ekstremt. Boasson Hagen jobber og jobber. Luka blir større og større. Nordmannen blir nummer to, flere sykkellengder bak en grønnkledd 22-åring. Peter Sagan gjør løpebevegelser med armene når han krysser mål. En Forrest Gump-referanse var det ifølge mannen selv.

Nærmere etappeseier kommer ikke Boasson Hagen i Tour de France 2012. Men jobben hans er langt fra ferdiggjort.

Nå går han over i hjelperytterrollen. Sammenlagtkampen blusser opp igjen. Spesielt innad i Team Sky.

To vinnerskaller barker sammen

En ny stigning skal besøkes og en ny mann skal trolig inn i gul trøye. Det blir langt fra udramatisk. La Planche des Belles Filles er med i Tour de France for første gang. Den siste rampen om mot mål er på over 20 brutale prosent.

Med 2100 meter igjen er Richie Porte ferdig. Bradley Wiggins sender fram sin siste lagkamerat: Chris Froome.

Kun sekunder senere sitter bare de aller beste igjen. Wiggins sitter og maler på lette gir, Evans knekker fra side til side, Vincenzo Nibalis bein visper bak der igjen, mens Rein Taaramäe henger overraskende godt med. Froome tauer helt til kvintetten er under kilometersmerket.

Evans tar teten i en sving og tråkker gasspedalen i bånn 350 meter fra målstreken. Rett inn i bratthenget.

Wiggins kjemper seg til australierens hjul, men plutselig er det hans hjelper som angriper.

Evans klarer ikke svare.

Froome hever armene over hodet. Evans er to sekunder bak, så følger Wiggins på samme tid. Sky-lederen jubler mer kontrollert. Briten tar over ledelsen i sammendraget. Men kanskje føler han seg ikke så trygg? Kanskje er den største trusselen hans egen lagkamerat?

– Froome er en vinnerskalle. Han skal vinne. Han er spesiell. Det var nok ikke lett for han å jobbe for Wiggins, sier Gabriel Rasch som syklet med begge to i Sky i 2013 og siden har vært sportsdirektør i samme lag.

Det var mye tempo i Tour de France 2012, men kanskje følte Froome at han var den beste i fjellene.

– Han gjorde nok det. Kanskje han var det. Eller så var de mer sikre på Wiggins. Tempoferdighetene hans og sånt. Så kan det være at de som var i laget da ble litt overrasket over hvor god Froome var. De hadde kanskje ikke regnet med at han skulle være så god til å klatre som det han var. Det var en utfordring det, beretter Rasch.

«Bedre for alle om jeg drar hjem»

Tempoetappen kommer på rittets niende dag. Wiggins utklasser de argeste konkurrentene fra andre lag og vinner etappen.

Evans taper 1:43 og Nibali taper 2:07 på den 41,5 kilometer lange kampen mot klokka. Men på andreplass på etappen er Froome.

Lagkompisen taper kun 35 sekunder, under sekundet på kilometeren, til mannen som en måned senere skal bli olympisk mester på tempo.

Wiggins har nå 1:53 til Evans, men Froome klatrer til 3. plass. Plutselig har også han en podieplass å kjempe for. Er det gitt at han vil godta hjelperytterrollen nå?

På den 11. etappen er planen til Sky klar: Froome skal passe på Wiggins helt til det er 500 meter igjen. Da kan han jakte etappen og tid på de andre om sjansen byr seg.

Etappen skal vise seg å bli Bradley Wiggins sin største test.

Det er en enorm dag i Alpene. Cadel Evans åpner klatrefesten opp Col de la Croix de Fer, men må betale for det siden.

Chris Froome er på vei til andreplass, men med fire kilometer igjen drar han for hardt.

Bradley Wiggins slipper.

Panikken sprer seg i Sky. Det er kinnskjegg-syklisten som skal vinne touren for dem. De må benytte lagradioen for å få stanset Froome.

Men han stanser. Og resten av etappen følger Wiggins bak Froome.

Evans taper halvannet minutt og Froome spretter opp på andreplass, 2:05 bak sin kaptein. I utgangspunktet en perfekt posisjon for Team Sky. Men det ulmer. Wiggins føler seg ydmyket.

Sean Yates, som da var sportsdirektør i Sky, har siden skrevet bok der denne dagen var involvert.

– Jeg kom tilbake til rommet mitt og fikk en melding fra Brad der det sto «Jeg tror det er bedre for alle om jeg drar hjem», skriver Yates.

Sportsdirektøren gikk rett til rittlederens rom. Wiggins skal ha følt det som om Froome dolket ham i ryggen. Han forsto ikke hvorfor han ikke hadde holdt seg til avtalen nå som alt gikk så bra.

Sammen med lagsjef Dave Brailsford overtalte Yates ham til å fortsette.

Den første britiske seieren

Flere høye fjell forseres, men ingen av de andre lagene er i nærheten av å skape en bulk i rustningen til Team Sky.

Villstyringen Chris Froome virker også å ha forstått hvor landet ligger. Det er ikke hans Tour det her.

Rittets 19. etappe er her. Endelig er Wiggins tilbake i disiplinen han elsker: Tempo.

De 53,5 kilometerne som konkluderer sammenlagtkampen i Tour de France 2012 blir en parademarsj.

Sky-kapteinen i gul trøye øker til dagens nest raskeste mann gjennom hele løypa. Det blir til slutt 1:16 ned til Chris Froome som befester sin andreplass i sammendraget.

Bradley Wiggins har klart det. Han er historiens aller første britiske vinner av Tour de France.

– Det var da det startet. De lærte sinnssykt mye det året der med Froome og Wiggins og hvordan man kunne gjøre det bedre fremover. Det var et veldig viktig år for det som fulgte etter, konstaterer Rasch.

Det som fulgte etter er storhetstiden til sykkelimperiet Team Sky, som nå har endret navn til INEOS.

Chris Froome fikk sjansen i 2013. Og leverte lagets andre Tour-seier. Det ble velt i 2014, men siden har hegemoniet til Team Sky/INEOS vært så dominant som det kan bli. Tre på rad med Froome, Geraint Thomas i 2018 og Egan Bernal i 2019.

I høstens Tour de France kan Team INEOS stille med rytterne som har vunnet verdens største sykkelritt de tre siste årene. Det ser ikke ut til at det britiske sykkelimperiet står for fall helt enda.