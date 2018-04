RMC: - Anthony Martial ønsker å forlate Manchester United

Skal være lei av benketilværelsen i den engelske storklubben.

Anthony Martial skal ha gjort det klart for Manchester United-ledelsen at han ønsker å forlate klubben til sommeren. Det melder den franske radiokanalen RMC Sport.

Den franske 22-åringen skal ha blitt tilbudt en ny femårskontrakt i den engelske storklubben, men skal ha takket nei for å søke etter andre utfordringer, skriver radiokanalen på sine sider.

Angriperen skal være «ulykkelig» grunnet manglende spilletid, som igjen skal ha kommet som følge av at United signerte Alexis Sánchez fra Arsenal i janaur.

Manchester United hentet Martial fra Monaco på overgangsvinduets siste dag sommeren 2015 for 60 millioner euro (ca 580 millioner kroner), og den første sesongen var franskmannen en nøkkelspiller under Louis van Gaal.

Den populære angriperen ble også Uniteds toppscorer i sin første sesong da han scoret 11 mål i Premier League, og 17 mål totalt for «de røde djevlene» fra Manchester.

RMC hevder at flere store klubber nå holder øye med situasjonen rundt Martial, og at mangelen på spilletid skal ha ført til et nokså kjølig forhold mellom franskmannen og trener José Mourinho.

🚨Breaking : Anthony #Martial wants to leave Manchester United this summer. #MUFC — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 10, 2018

De skriver at Martial ikke lenger føler seg viktig for klubben, og at forholdet har vært dårlig siden starten på året. RMC nevner at Juventus, Tottenham og Atlético Madrid alle er klubber som følger nøye med på situasjonen rundt den tidligere Monaco-angriperen.

Denne sesongen står Martial med 10 scoringer og 11 målgivende for Manchester United. De siste fire ligakampene har han enten vært skadet eller vært ubenyttet innbytter for Manchester United.

Martial huskes kanskje best i den røde United-drakta for sin scoring i FA Cup-semifinalen mot Everton sesongen 2014/2015 der Manchester United til slutt gikk hele veien, etter å ha slått Crystal Palace i finalen.

I sitt opphold i Manchester United har Martial også vært med å vinne ligacupen, samt Europa League sesongen 2016/2017.

