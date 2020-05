RMC: Juventus møter Lyon i mesterligaen 8. august

Ifølge radiokanalen RMC planlegger Uefa at returkampen mellom Juventus og Lyon i mesterligaens åttedelsfinale skal spilles 8. august.

RMC melder at Uefa onsdag hadde en videokonferanse med klubbledere om planene for å fullføre europacupturneringene. Det europeiske fotballforbundet minnet om sin tidligere oppfordring om å fullføre nasjonale klubbturneringer innen utgangen av juli slik at august kan brukes til å ferdigspille mesterligaen og europaligaen.

Ifølge kanalens opplysninger ble det på møtet nevnt at man ser for seg returkampen mellom Juventus og Lyon i Torino 8. august, dersom helsesituasjonen og myndighetenes restriksjoner tillater det.

Paris Saint-Germain skal ha fått beskjed om at laget trolig skal spille kvartfinale enten 10., 11. eller 12. august. PSG rakk så vidt å slå ut Borussia Dortmund før all fotball ble stoppet i mars.

Fire av returkampene i åttedelsfinalene gjenstår. I Europaligaen er første kamp spilt i seks av åtte oppgjør, mens ingen av returkampene er gjennomført.

Det er ikke bestemt om det skal spilles hjemme- og bortekamper i de siste rundene, eller om det blir én kamp på nøytral bane.

