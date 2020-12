Røa-profil klar for dansk storklubb etter nedrykket

Røa rykket ned fra toppserien i fotball denne sesongen. Nå forlater viktige Katrine Winnem Jørgensen Oslo-klubben til fordel for danske Brøndby.

Det melder den danske klubben på sine nettsider mandag.

Winnem Jørgensen, som er norsk U23-landslagsspiller, blir dermed ikke med Røa ned i 1. divisjon foran neste sesong.

– Da jeg fikk tilbudet fra Brøndby, var jeg veldig positiv med hensyn til et klubbskifte etter flere samtaler med dem. Det er en klubb med et godt treningsmiljø og flinke trenere. Jeg har hørt mye godt om klubben før, og vet at det er en av de største i Norden, sier hun.

23-åringen legger videre til at den danske hovedstadsklubben har vist seg fram i mesterligaen mange sesonger på rad.

Klubben har også vunnet den danske ligaen flere ganger.

Brøndby-trener Per Nielsen sier at han har fulgt den norske midtbanespilleren over lengre tid.

– Vi har fulgt Katrine tett gjennom de to siste sesongene, så vi er svært glade for at det nå lyktes å lokke henne til Brøndby, sier han.

(©NTB)

