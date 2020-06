Robben-comeback inspirert av Michael Jordan

Groningen viste klipp av Michael Jordan og hans to comeback til Arjen Robben da de skulle overbevise nederledeneren om å gjøre comeback i barndomsklubben.

Michael Jordan er av mange regnet som tidenes beste basketballspiller. Han har vunnet seks NBA-titler, blitt kåret til finaleseriens beste seks ganger og fem ganger den mest verdifulle spilleren i ligaen. Han spilte for Chicago Bulls fra 1984-1993, før han la opp og ble borte fra basketballen i over et og et halvt år for å spille baseball.

Så kom han tilbake og spilte tre sesonger og vant tre titler. Så la han opp igjen i 1998, før han i 2001 igjen var tilbake, denne gang i Washington Wizards. Jordan spilte to sesonger for klubben før han la opp for godt.

Groningen-direktør Mark-Jan Fledderus fortalte på en pressekonferanse søndag at klubben brukte Jordan-comebackene og klippene fra Jordan-dokumentaren «The Last Dance» for å overtale Robben til å gjøre comeback for klubben han vokste opp i, og der han fikk sin profesjonelle debut på toppnivå som 16-åring, i 2000.

– Første gang vi dro til München for å høre om han ville spille for oss, var bare dager etter at han la opp i fjor. Da gikk det ikke, men vi holdt kontakt og pratet med han igjen i mai, sier Fledderus.

– Jeg er her for å hjelpe klubben. Jeg har ingenting å tape og kommer til å gjøre det beste ut av det. Det var godt å vite at familien støttet meg. Det var tungt da jeg måtte gi meg, men nå er jeg klar, sier Robben.

(©NTB)