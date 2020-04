Robbie Fowler trengte hjelp i sin nye klubb. Nå vil han aldri glemme det Ferguson gjorde

Liverpool-helten gjør stor suksess som manager for Brisbane Roar i Australia. For å få en god start ba han tidligere Manchester United-manager sir Alex Ferguson om å bidra. Det gjorde han med glede.

Det er i et intervju med Daily Mail at Fowler åpner opp om den uventede støtten fra Alex Ferguson.

Skotten, som under sin tid som United-manager ble kjent for sitt regelrette hat mot Liverpool, er kanskje ikke den første man tenker på å ringe når man som gammel Liverpool-helt trenger litt hjelp.

Men Fowler forteller at han og Ferguson alltid har hatt et godt personlig forhold, og det var ikke nei å få denne gangen heller.

Da den tidligere storspissen møtte Brisbane-spillerne for første gang i april 2019, skulle han holde en presentasjon og vise dem hvordan laget skulle spiller under hans ledelse.

- Utrolig

Men i tillegg til grafer og taktikkprat hadde Fowler fått tilsendt personlige videobidrag fra både Ferguson og Liverpool-manager Jurgen Klopp.

Disse ble spilt av for Brisbane-spillerne og hadde stor effekt, forteller han.

- Det er utrolig at disse store personene ønsket å gjøre dette. Sir Alex var en utrolig manager for Liverpools rivaler, men jeg kom alltid godt overens med ham. Jeg tror han alltid likte meg som spillertype. Denne videohilsenen han sendte er det beste minnet jeg har av ham, forteller Fowler i intervjuet.

Les også: Ferguson ble forbannet på TV 2-profil: - Han bare så på meg og gikk (+)

Han er mektig imponert av at han orket å ta seg tid til å bidra.

- Når man gjennom fotballen har å gjøre med folk som Ferguson, er det ikke alltid man oppdager hvor bra de er. Han trengte ikke å gjøre dette, men gjorde det uten å nøle. Vi vet godt hvor lidenskapelig og flink han var som manager, men la meg fortelle deg én ting, han er først og fremst en gentleman, mener Fowler.

Ferguson vant 38 trofeer i løpet av 26 år på Old Trafford og blir sett på som en av tidenes største fotballmanagere.

Det er kanskje ikke så rart at Fowler ville be om innspill fra han.

Les også Haaland og Ødegaard pryder forsidene av spanske sportsaviser fredag

- Mange ville jeg skulle mislykkes

Han er glad han fikk hjelp av både Ferguson og Klopp, for det var ikke en dans på roser fra første stund for Fowler i sitt nye hjemland.

- Jeg visste at jobben ville bli utrolig tøff, men også massiv gambling. Man drar over dit og hører folk snakke bak ryggen din. Mange i Australia ønsket at jeg skulle mislykkes. Jeg er ikke sikker på at setter pris på utenlandske managere, mener Fowler.

Personlig fikk den gamle Liverpool-spissen en tung start som manager i sin nye klubb i den australske A-league.

Nå har skuta snudd - og han ledet laget til syv seire på de ti siste kampene før koronaen kom og satte en effektiv stopper for videre spill.

Faktisk har det gått så bra at spillestilen hans har fått et eget slengnavn.

- Det utviklet seg et uttrykk jeg ikke helt trodde skulle komme. Fowler-ball! Med en gang, da folk begynte å bruke det, føler man at man har fått en identitet. Vi ønsker å være vanskelige å slå. Og resultatene har vært gode, sier den gamle Premier League-profilen.

- Ryktet har alltid jobbet imot meg

Kanskje skal Brisbane være glad de tok sjansen. Ifølge Fowler søkte han på fire jobber i League One i England uten napp.

- Ryktet mitt har alltid jobbet imot meg. Jeg er lidenskapelig om fotball, og jeg ønsket å dra dit og vise hvor seriøs jeg er når det gjelder manageryrket. Jeg må bli kvitt stempelet jeg har, sier Fowler.

Han er på god vei til å gjøre akkurat det. Og litt av æren gir han altså til Alex Ferguson.

Les også: Ekspertene spår: Dette blir sommerens villeste fotballoverganger (+)