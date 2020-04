Robert Johansson skal bli far for første gang

Den norske landslagsshopperen bekrefter baby-nyhet etter uvanlig ultralyd.

Johansson forteller til Nettavisen at han og samboer Marlene Messel skal bli foreldre for første gang.

Paret venter en jente, noe de fikk bekreftet etter å ha vært på ultralyd denne uken. Johansson forklarer at han fysisk ikke fikk være til stede under ultralyden på grunn av koronasituasjonen, men fulgte det hele direkte på video via Facetime på mobiltelefonen.

- Det var litt spesielt. Det er nok ikke så mange som har gjort det sånn før. Det var en opplevelse i seg selv, men jeg skjønner at det er viktige sikkerhetstiltak. Da er det bra med teknologien at jeg fikk være med likevel. Alt så uansett bra ut og det er uten tvil det viktigste, sier Johansson til Nettavisen.

Forberedt på det som venter



Han gleder seg veldig til å bli pappa for første gang og sier samtidig at de er godt forberedt på en ny hverdag.

- Det er noe vi har pratet en del om. Vi vet at jeg reiser mye og er mye borte i vinterhalvåret, men vi har vært sammen en stund og dette er noe vi er forberedt på. Jeg vet vi vil takle det bra. Det blir en ny utfordring, men det blir en fin utfordring, forteller Johansson.

Den tidligere verdensrekordholderen frykter ikke at jobben som pappa vil gå utover prestasjonene i hoppbakken.

- Nei, gjør jeg ikke. Jeg tror heller at det kan få opp enda mer motivasjon. Det blir også noe veldig fint å komme hjem til. Jeg har en kjæreste som er veldig forståelsesfull. Hun er veldig flink til å støtte meg. Jeg kommer også til å gjøre alt jeg kan for at hun skal ha det best mulig til enhver tid. Jeg tror vi vil takle det på en bra måte, forklarer skihopperen.

Trener for seg selv

Johansson fikk i likhet med en rekke andre vintersportsutøvere avbrutt sesongen tidligere enn planlagt, men nordmannen er allerede i gang med å trene seg opp til neste vinter.

Det til tross for at koronasituasjonen skaper enkelte utfordringer.

Skihopperen forteller imidlertid at han har gått til anskaffelse av en del nytt treningsutstyr som gjør at han skal være godt forberedt når han begynner å hoppe igjen.

Nå trener han for seg selv.

- Det er uten tvil annerledes. Det handler mye om å ha nok og riktig treningutstyr. Heldigvis hadde jeg mye fra før. Jeg har også gått til anskaffelse av knebøystativ og alt mulig. Det er satt opp på terassen. Jeg har alt jeg trenger for å få lagt ned en solid treningsjobb. Alt ligger til rette for at jeg skal få gjort det jeg skal, sier Johansson.

Neste vinter er VM i Oberstdorf ett av de store høydepunktene for skihopperne, sammen med VM i skiflyging som ble utsatt etter at det egentlig skulle ha vært arrangert denne sesongen i Planica.

