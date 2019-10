Robert Lewandowski scoret to da Bayern snudde mot Omar Elabdellaoui og Olympiakos

Har scoret i 11 kamper på rad for den tyske giganten.

OLYMPIAKOS - BAYERN MÜNCHEN 2-3

Det ble ingen god aften for Omar Elabdellaoui og Olympiakos, som tapte 2-3 hjemme mot Bayern München. Og i hovedrollen var det en polsk stjernespiss som virkelig viste seg frem.

Youssef El Arabi gav nemlig Olympiakos ledelsen i den første omgangen, før Robert Lewandowski utlignet før lagene gikk til pause. Og Bayerns nummer ni var ikke ferdig med det.

Han passet nemlig på å sette inn 2-1 for bortelaget også. Hans scoringer i dette oppgjøret betyr at med unntak av den tyske supercup-finalen mot Borussia Dortmund, så har han scoret i alle kamper han har spilt denne sesongen.

Han har dermed 17 mål på 12 kamper, hvilket får statistikkeksperten MisterChip til å måpe på sosiale medier:

- Han har scoret i 11 kamper på rad nå. Vi må tilbake til kampen mot Dortmund i august for å finne en kamp han ikke har scoret i. Det er galskap, skriver spanjolen på sin Twitter-konto.

Guilherme skapte ny spenning i kampen da han hamret til fra distanse, og ballen tok en styring i Thiago. Det skulle uansett ikke gå veien for Olympiakos som tapte på hjemmebane.

Seieren for Bayern München betyr at de står med full pott etter de første tre kampene. De har vunnet alle av de tre første oppgjørene i denne sesongens Champions League-gruppespill.

For Olympiakos er situasjonen en del mer kritisk. De ligger nemlig helt sist i gruppa, og har kun ett poeng etter de tre første kampene av denne sesongens gruppespill.

Olympiakos-sjokk

Det var bortelaget som startet aller mest i Piraeus, da Bayern München virket å kontrollere mye av banespillet mot Olympiakos. Det gikk uansett lang tid mellom sjansene.

I det 14. minutt fikk uansett Philippe Coutinho gjort seg opp litt rom, og fyrte av et godt skudd fra distanse. Heldigvis for hjemmelaget var keeper José Sá med på notene, og fikk holdt ballen.

Omar Elabdellaoui bar kapteinsbindet for hjemmelaget, og var mye involvert både offensivt og defensivt. Han gjorde livet surt for stjernespiller Serge Gnabry i store deler av den første omgangen.

Det skulle også vise seg å være hjemmelaget som tok første stikk da de suste på en fantastisk kontring. Ballen falt til slutt ut til venstrreback Kostas Tsimikas som fikk slått mot Youssef El Arabi.

Den marokkanske stjernespissen ruvet over Lucas Hernández i luftrommet, og stanget ballen mot mål. Manuel Neuer så ut til å rette på streken, men teknologien indikerte at ballen hadde krysset mållinjen, og grekerne ledet.

Olympiakos hadde virkelig fått blod på tann, og hver gang Bayern mistet ballen suste de på kontring. I det 31. minutt var det igjen Tsimikas som slo et innlegg, som spratt via en Bayern-forsvarer og inn i hendene på Neuer.

Bayern trykket på for utligningen, og etter halvtimen skulle presset endelig vise seg gjeldende. Thomas Müller avsluttet et fantastisk angrep, men keeper Sá fikk klasket unna forsøket. Han kunne lite gjøre da Robert Lewandowski løp ballen i mål.

Gjestene fra Bavaria burde ha ledet til pause da Alaba suste nedover langs sin venstre side og fikk hamret ballen inn foran mål. Der inne ventet Coutinho, som på merkverdig vis klarte å banke ballen utenfor mål.

Dermed kunne Bayern München og Olympiakos gå til pause på stillingen 1-1 i Piraeus.

Polsk maskin

Yassine Meriah kunne ha gitt Olympiakos en drømmestart på den andre omgangen da han så ut til å komme først på et frispark tidlig i den andre omgangen. Han fikk ikke vridd sitt forsøk på mål.

Det ble ingen god start på omgangen for Bayern som måtte bytte ut Hernández like før timen spilt. Han ble erstattet av rutinerte Jerome Boateng.

Det skulle uansett bli en fin kveld for Bayern da det tyske storlaget vant to dueller etter en corner og Müller til slutt fant Lewandowski. Polakken hadde en enkel jobb med å klakke inn 2-1 for de tyske mesterne.

Vondt skulle bli verre for Elabdellaoui og hans lag. For kvarteret før slutt falt ballen perfekt for Correntin Tolisso på drøye seksten meter, og den franske midtbanebanen fikk muligheten til å hamre til.

José Sá hadde absolutt ingen sjanse, og ballen sang i nettmaskene bak den portugisiske burvokteren. Dermed ledet Bayern München 3-1 i Hellas.

Det ble ny spenning i oppgjøret da grekerne på ny fant veien til nettmaskene drøyt ti minutter før full tid. Guilherme hamret til fra distanse, ballen gikk via Thiago og suste i mål forbi keeper Neuer.

Daniel Podence hadde en kjempemulighet like før slutt da han danset seg vei inn i Bayern-boksen. Denne gangen var Neuer mer potent, og fikk stoppet forsøket fra portugiseren.

Det ville seg ikke for Olympiakos hjemme mot de tyske mesterne. Bayern München kunne til slutt juble for tre nye poeng etter å ha vunnet 3-2 hjemme mot Omar Elabdellaoui og Olympiakos.