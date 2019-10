Robert Moreno: - De er ikke gode nok for laget mitt

Den spanske landslagssjefen møtte pressen fredag kveld.

Tidligere på fredag fikk Joshua King og Martin Ødegaard spørsmål om de var gode nok for det spanske landslaget. Da svarte den norske spissen følgende på den norske pressekonferansen:

- Martin har blitt månedens spiller i Spania. Jeg tror ikke han ville slitt med å få en plass på det spanske laget. Ikke slik han har prestert i det siste, mente Bournemouth-proffen.

King fulgte opp med å poengtere at han selv også kunne ha vært aktuell.

- Når du snakker om meg, så spiller jeg i Premier League. Det er en helt annen liga. Spania har mange gode spillere, men både jeg og Martin hadde nok taklet å spille på det høyeste nivået i de fleste ligaer. Vi hadde nok ikke gjort oss bort på en spansk trening, svarte den norske Premier League-proffen.

Klart og tydelig svar

Den spanske landslagssjefen fikk spørsmålet om Joshua King og Martin Ødegaard, virkelig er gode nok for den spanske laget. Robert Moreno tok seg litt tid og smilte godt da spørsmålet kom, men han ble fort mer alvorlig i svaret.

- Med full respekt, mine spillere er de beste, så her må jeg si nei. De spanske spillerne vi har i dag er bedre enn King og Ødegaard, uansett om de har meritter, sa den spanske landslagssjefen.

42-åringen strakk seg til å si at det er to veldige gode fotballspillere som blir farlige under lørdagens kamp.

«Plan Ødegaard»

Den spanske landslagssjefen fikk mange spørsmål om Ødegaard, og ett spørsmål handlet om han hadde en plan for å ta Ødegaard ut av kampen i morgen.

- Ødegaard gjør det veldig bra, men jeg ville ha aldri laget en spesifikk plan for en spiller. Dette er et lagspill. Norge har Joshua King og Stefan Johansen som også gjør det veldig bra, så dette kan jeg avvise, sa Moreno til Nettavisen.

Den anerkjente spanske journalisten i Marca, José Félix Díaz, tror også at den spanske landslagssjefen snakker sant.

- Han har en plan for hele det norske laget. Ja, Ødegaard har blitt en sensasjon i Spania, men han har fortsatt ikke bevist noe stort internasjonalt. De vil selvfølgelig følge med på ham, men ikke noe mer enn det, sa Díaz til Nettavisen.