Roberto Firmino slår tilbake mot Roy Keanes krasse «klemme»-kritikk

Liverpool-angriperen svarer den tidligere Manchester United-spilleren.

- Jeg blir kvalm av scenene i spillertunnelen. Du skal ut i krig, så står de der og klemmer og kysser hverandre, sa en rasende Keane til Sky Sports før kampen mellom Manchester United og Liverpool.

Iren satt i Sky Sports-studioet og likte absolutt ikke det han så, da brasilianerne Firmino, Fabinho, Fred og Andreas Pereira smilte og snakket til hverandre i en hyggelig tone før kampen.

- Spillerne har endret seg

Den gamle United-legenden var kjent for å være knallhard med motstanderne sine i sin tid, og spesielt var iren heltent i rivalkampene mot Liverpool og Arsenal.

- Selve spillet har ikke endret seg mye, det er spillerne som har endret seg. Du skal ut i krig mot disse spillerne, så står de der og klemmer hverandre. Snakk med dem etter kampen, eller ikke snakk med dem i det hele tatt, sa Keane videre i Sky Sports-studioet.

- Ganske normalt

Liverpool-stjernen fikk med seg Keanes meninger i ettertid, og mener at iren bommer i uttalelsene sine.

- Jeg ønsker ikke å skape kontroverser med noen. Det er ganske normalt for meg å hilse og spørre hvordan det går, før kampen. Det er alt, ikke noe mer enn det. Men på banen er vi ikke venner, så rivaleriet lever på banen, fastslo Firmino til ESPN Brasil, ifølge Liverpool Echo.

Endte med poengdeling

Søndagens kamp ble en intens affære, men ingen av lagene klarte å trekke det lengste strået. Marcus Rashford scoret kampens første mål på Old Trafford, og det så lenge ut til at Liverpool skulle gå på sitt første ligatap for sesongen.

Liverpool skapte lite etter pause, men fem minutter før slutt dukket innbytter Adam Lallana opp ved bakre stolpe og styrte inn utligningen. Dermed endte det 1-1 på

Old Trafford.