Robertson om mulig Messi-overgang til City: - Vil ikke se ham i nærheten av Premier League

Liverpool-backen Andy Robertson ser helst at Lionel Messi blir værende i Barcelona.

Forrige uke ga Lionel Messi Barcelona beskjed om at han ønsker seg bort fra klubben før kommende sesong starter.

Det siste fra spanske medier er nå at argentineren likevel vurderer å bli værende et år til i Catalonia. Spekulasjonene rundt 33-åringens fremtid er imidlertid i gang for lengst, og Manchester City er blitt trukket fram som en mulig destinasjon.

Robertson: - En av de beste noensinne

På en pressekonferanse i forbindelse med Skottlands landskamper mot Tsjekkia og Israel svarte Liverpool-backen Andy Robertson på spørsmål om City-koblingen til Messi.

- Fra et fullstendig egoistisk ståsted håper jeg at det ikke skjer, og forhåpentligvis blir han i Barcelona, sa Robertson med et smil.

- Han er en av de beste spillerne som noen gang har spilt fotball, så hvis han skulle gått til en av våre argeste rivaler, ville selvsagt ikke det vært bra, sa Robertson videre.

Til tross for 634 mål i løpet av 16 sesonger i Barcelona, går likevel stadig diskusjonene om hvordan Messi hadde gjort det i Premier League. Robertson er ikke i tvil.

- Han er en fantastisk spiller, og jeg er ikke i tvil om at han hadde kommet med akkurat det samme i Premier League. Den samme lidenskapen og alt han gir i Barcelona. Liverpool har avvist at vi kommer til å signere ham, så jeg vil ikke se ham i nærheten av Premier League, sa Robertson.

Slik husker han møtene med Messi

Selv om Robertson og Liverpool beseiret Barcelona over to kamper i Champions League-semifinalen i fjor, har ikke skotten glemt hvordan argentineren herjet i den første kampen i Barcelona.

- Hvis han kommer til Premier League, skal vi håndtere det. Det ville vært fantastisk for gutta å spille mot ham, fordi jeg har spilt mot ham to ganger, og det er det vanskeligste kampene jeg har spilt. Du må være på hele tiden, og han kan dukke opp fra intet.

Ifølge Metro var Liverpool-manager Jurgen Klopp forrige uke klar på at Liverpool ikke ville bla opp pengene Messi koster. Han ønsker imidlertid argentineren velkommen til England.

- Det ville opplagt hjulpet City og gjort dem vanskeligere å slå. For Premier League hadde det vær veldig bra, men jeg er ikke sikker på at Premier League trenger en boost. Han har aldri spilt i en annen liga, fotballen er annerledes her. Jeg kunne tenke meg å se det, men jeg er ikke sikker på at det kommer til å skje.

Liverpool serieåpner mot Leeds United 12. september.