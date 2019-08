Rodgers bekrefter enighet om Maguire

Legesjekk og personlig avtale gjenstår før overgangen kan bekreftes.

Fredag kveld meldte de fleste troverdige britiske journalistene om enighet mellom Manchester United og Leicester rundt en avtale for midtstopper Harry Maguire. Det spekuleres i en pris på mellom 80 og 85 millioner pund.

Etter Leicesters treningskamp mot Atalanta senere på kvelden bekrefter klubbens manager, Brendan Rodgers at klubbene nå er enige.

- Det har naturligvis vært kommunikasjon mellom klubbene. Det er litt igjen når det gjelder den medisinske testen og den personlige avtalen som må bli funnet ut av. Men det er som det er. Han er en spesiell spiller. Han er ikke en vi ønsker å miste. Vi får se hva som skjer over helgen. Hvis det er mer å si, så vil vi gjøre det over helgen. For øyeblikket har klubbene blitt enige, men det er noe arbeid igjen før det går gjennom, sier Rodgers til Sky Sports.

God pris

Manageren mener at prislappen er høy og at klubben har fått det de fortjener for spilleren, selv om han synes det er trist å potensielt si farvel med en av sine største stjerner.

- Det er en utrolig god avtale, men hvis vi ser på markedet over de siste årene ... ... Han er en toppspiller og en god mann. Dette er en spiller som vet at det har vært interesse i hele sommer, men han har likevel vært profesjonell hele veien, forklarer Leicester-sjefen.

Flere mulige erstattere

Leicester-manageren sier også at klubben har flere alternativer som erstattere for Maguire om avtalen går gjennom. Han vil likevel ikke spekulere utad hvilke spillere klubben nå kommer til å gå etter. Spillere som Nathan Aké, Lewis Dunk og James Tarkowski nevnes som mulige Maguire-erstattere.

Maguire blir trolig Manchester Uniteds tredje kjøp for sesongen. De har fra tidligere hentet Daniel James fra Swansea og Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace.

Klubben kobles også i disse dager sterkt til Juventus-spilleren Paulo Dybala.