Rodgers oppfordrer RBK til å kjøpe Liverpool-talent

Liverpools midtbanespiller Pedro Chirivella har de siste dagene blitt kraftig koblet til Rosenborg. Celtic-manager Brendan Rodgers gir 21-åringen gode skussmål.

Det var i helgen at Liverpool Echo meldte at Chirivella nærmet seg en overgang til RBK. Ifølge avisen er trønderne villige til å betale over 25 millioner kroner for den unge spanjolen, og prislappen kan komme til å stige til i overkant av 37 millioner kroner.

Det vil i så fall bli tidenes dyreste signering av en klubb i Eliteserien. Rodgers har førstehåndskunnskap om Chirivella. Det var nordiren som ga ham A-lagsdebuten i Liverpool i 2015. Det skjedde i en europaligakamp mot Bordeaux.

– Jeg leste om det for noen dager siden, og det vil bli en veldig, veldig god signering for Rosenborg. Jeg elsket å jobbe med ham, sa Rodgers, ifølge Adresseavisen , under tirsdagens pressekonferanse i Trondheim i forkant av Celtics returmøte med RBK i mesterligakvalifiseringen.

– Han er taktisk veldig sterk, forstår fotballspillet, er ekstremt god pasningsspiller og en fantastisk gutt. Jeg ønsker han det aller beste hvis han havner her, la han til.

Rodgers sa også at norsk fotball kan være et rett valg for Chirivella. Han minnet om at det er vanskelig å slå seg inn på A-laget til Liverpool.

Chirivella spilte for Liverpool så sent som i helgen i 4-1-seieren over Manchester United under sesongoppkjøringen i USA.

Ifølge VG har ikke Rosenborgs styreleder Ivar Koteng ønsket å kommentere Chirivella-ryktene. Spanjolen er ikke i 29-mannstroppen til Liverpool som for tiden er i Frankrike.

