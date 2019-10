Rodri fikk sjokk etter overgangen til Premier League: - Albuer florerer. Jeg er helt «død» etter kamper

Manchester City-spilleren fikk temposjokk etter overgangen til Premier League. Innrømmer at Liverpool blir vanskelige å slå denne sesongen.

Rodri ble hentet til Manchester City før sesongen for å forsterke et allerede stjernespekket mannskap. Spanjolen har tilpasset seg Premier League raskt og har vist seg som en solid tilvekst til Pep Guardiola sitt lag.

23-åringen innrømmer allikevel at han fikk seg en overraskelse etter overgangen fra Atletico Madrid.

- England er helt annerledes. Albuer florerer, det er ikke et sekund med tid å tenke på, rytmen er raskere og dømmingen er annerledes. Jeg er helt «død» etter kamper. Folk sa at jeg kunne hvile etter Diego Simeone. Ikke f***, ikke i det hele tatt, sier Rodri i et intervju med The Guardian.

- De kommer på deg som dyr

Rodri har vært involvert i samtlige kamper for sin nye klubb denne sesongen, og har kommet til en klubb som kjemper en tett kamp med Liverpool om Premier League-tittelen.

Nettopp den tette duellen med de rødkledde fra Merseyside er noe spanjolen umiddelbart har bitt seg merke i.

- Jeg har kommet hit og sett ett av de beste lagene de siste årene. Liverpool blir sett på som et kontringslag, men de dominerer, scorer fra faste situasjoner, angrepsmønstrene er innarbeidet og de har variasjon. Klopps lag er tøffe og fysiske. De kommer på deg som dyr. De er som en kniv, en kommer mot deg deretter en annen, sier Rodri i intervjuet med den engelske avisen.

Manchester City tok som kjent Premier League-tittelen forrige sesong, men denne sesongen har ikke startet like prikkfri for de lyseblå fra Manchester.

Opp til Liverpool på toppen av tabellen skiller det hele åtte poeng etter åtte kamper. Liverpool har full pott, 24 poeng av like mange mulige hittil denne sesongen.

Under Guardiola har Manchester City nærmest vært utilnærmelige i Premier League. Denne sesongen har dog prestasjonene variert mer enn tidligere.

Tap mot nyopprykkede Norwich den ene helgen og til storseier, 8-0 mot Watford den neste har fått Rodri til å reflektere.

- Det er ikke noe vits å slå Watford 8-0 for deretter å tape neste kamp, sier Rodri til The Guardian med Liverpools form friskt i minne.

- Han ser til og med ut som en midtbanespiller

Etter at overgangen til Manchester City ble bekreftet i sommer uttalte Guardiola at Rodri vil bli fantastisk for laget hans.

- Han har ikke tatoveringer eller øreringer. Og håret hans, han ser ut som en defensiv midtbanespiller. En slik spiller må være slik, uttalte Guardiola ifølge The Guardian.

Når Rodri blir konfrontert med trenerens uttalelser forsøker han seg med en slags forklaring på hva Guardiola mener.

- Jeg tror at det Pep mente var at en defensiv midtbanespiller, mer enn noen andre, må holde orden og et kaldt hode. Kanskje det også innebærer å være den mest «normale». For eksempel spillere som Xabi Alonso, Sergio Busquets og Xavi. De ser ut som det mest vanlige. Du kan velge å gjøre det som er best for laget eller det som er best for deg selv, sier Rodri videre.

Manchester City kan krype nærmere Liverpool i toppen av Premier League når de besøker Crystal Palace kl 18.30 lørdag kveld.

Liverpool på sin side besøker Manchester United søndag.