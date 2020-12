Rødt kort og spiller på båre da Sandefjord berget plassen

Uavgjortekspertene Sarpsborg og Sandefjord spilte 0-0 i eliteserien for menn. Dermed har Sandefjord sikret seg spill i øverste divisjon også neste sesong.

Sarpsborg måtte spille store deler av annen omgangen med ti mann, men klarte likevel uavgjort for fjerde gang på rad. Det var Sarpsborgs åttende uavgjorte kamp denne sesongen. Østfoldingene må fortsatt vente på at eliteseriekontrakten er i boks.

– Det er fint å ha det klart foran de to siste kampene. Vi burde hatt tre poeng og fått lagt Sarpsborg bak oss, sa Sandefjords innbytter Lars Grorud til Eurosport.

Avgir Start poeng hjemme mot Brann senere onsdag, blir det eliteseriespill for Sarpsborg også neste sesong.

Annullert scoring

Sandefjord kunne fått en forrykende start på kampen og fått et annerledes bilde. Gjestene hadde nemlig en ball inne etter en corner etter åtte minutter, men spanske Rufo hadde brukt hånden for å få ballen over streken. Dommeren annullerte korrekt målet uten protester.

Laget fra Vestfold skapte noen kjempemuligheter etter en snau halvtime. Spillerne sto i kø for å score, men ikke klarte å få ballen i mål. Det endte med at Rufo avsluttet utenfor.

Etter at kampen gikk litt på halv fart, tente den litt til de siste ti minuttene før pause. Hjemmelaget ville også være med og forsøkte seg på offensiven. Laget kom bedre og bedre med, men det ble bare med noen småfarligheter foran Sandefjords mål.

Ny skade for Thomassen

Etter pause gikk Sarpsborg på et par leie smeller. Først måtte kaptein Joachim Thomassen ut på båre etter å ha fått en trøkk i venstreankelen. Han var ute en måned med ankelproblemer fra september til oktober, og mye tyder på at han er ferdigspilt for sesongen.

Kort etter fikk Ole Jørgen Halvorsen sitt andre gule kort og marsjordre. Etter det røde kortet var det lite Sarpsborg ofret framover. Det ble med å legge seg lavt og la Sandefjord stange mot forsvarsmuren.

– Fryktelig unødvendig av meg, men laget viser stor karakter og veldig god moral når de klarer å holde unna. Vi har vært bra med i mange kamper i år, men vært for dårlige til å avgjøre, sa Halvorsen til Eurosport.

Det hele ebbet ut uten scoringer.

