Roglic vant knalltøff åpningsetappe i Vueltaen

Jumbo-Visma-stjernen Primoz Roglic var raskest i utforkjøringen mot mål og vant første etappe i storrittet Vuelta a España.

Sloveneren, som tapte Tour de France-tittelen nærmest på målstreken, slo tilbake med en imponerende innsats da sesongens siste Grand Tour kom i gang med en fjelletappe fra Irún til Arrate i Nord-Spania.

Roglic var en del av et felt på ni mann som hadde skaffet seg et forsprang til resten på slutten av den siste kategoriserte stigningen. Derfra gjensto det to kilometer til mål, og med omtrent én kilometer igjen å sykle rykket Roglic.

Ingen klarte å ta igjen sloveneren, som kom i mål et drøyt sekund foran en annen sammenlagtkandidat, Ineos' Richard Carapaz.

Dan Martin fra Israel Start-Up Nation ble nummer tre, med Esteban Chávez (Mitchelton-Scott), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) og Enric Mas (Movistar) hakk i hæl.

Seieren gjør at Roglic leder sammenlagtkonkurransen med fem sekunders forsprang etter første etappe. Årets utgave av Vuelta a España er kortet ned til 18 etapper og avsluttes 8. november.

Det er ingen nordmenn med i Vueltaen i år.

(©NTB)