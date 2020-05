Rogne har fått nøkkelrolle i Polen, men landslaget tenker han ikke på: - Aldri vært noen stor ambisjon

Thomas Rogne (29) om profftilværelsen i Polen, koronaviruset, landslaget og gjensynet med kona Ada Hegerberg.

Han har i likhet med de fleste andre spillere måttet smøre seg med en god dose tålmodighet etter at koronaviruset satte en stopper for nærmest all fotball i Europa denne våren.

Nå er imidlertid den polske toppdivisjonen Ekstraklasa én av ligaene som har fått klarsignal til å starte opp igjen og det betyr at 29 år gamle Thomas Rogne fra Bærum snart kan ta på seg kapteinsbindet og lede Lech Poznan ut på banen igjen.

Nordmannen har gått under radaren for mange i Norge, men i Polen har han fått en nøkkelrolle og stjernestatus i den tradisjonsrike klubben.

- Jeg har funnet meg veldig godt til rette utenfor banen. Jeg trives også veldig godt i laget og i klubben. Jeg har lært meg språket, kjøpt meg leilighet her og integrert meg. Jeg trives, sier Rogne til Nettavisen.

- Uten en rød tråd



Den norske midtstopperen har hatt en innholdsrik karriere med opphold i Stabæk, Celtic, Wigan og IFK Göteborg, før han sommeren 2017 signerte for Lech Poznan.

Han opplever at han har kommet til en liga med et høyt nivå, men forklarer samtidig at ligaen skiller seg ut fra mange andre.

- Det kollektive er ikke så bra. Klubbene har litt mindre tålmodighet her enn hva de har mange andre steder. Så det byttes trenere og filosofier i hytt og pine. Man har ofte litt vanskeligheter for å se en rød tråd i lagene. Vi kan møte et lag i starten av sesongen og så møter man dem fire måneder senere og da spiller de på en helt annen måte med et helt annet lag. Det er vanskelig å finne røde tråder i det kollektive spillet, forklarer 29-åringen.

Rogne synes likevel at nivået er høyt og at det er mange dyktige enkeltspillere i ligaen. Han trekker frem både polakker, andre østeuropeere, spanjoler og portugisere som imponerer.

I AKSJON: Thomas Rogne i tøff duell for Lech Poznan. Foto: Virginie Lefour (AFP)

Kaptein



Imponert har også Rogne gjort og ble tidligere i sesongen tildelt kapteinsbindet i Lech Poznan.

- Det er ikke gitt at en utlending skal komme til Polen og bli kaptein. Det krever litt. Det er gøy at de setter pris på typen jeg er. Vi har et veldig ungt lag med spillere uten så mye erfaring. Med et ungt lag så er det kanskje naturlig at en med mer erfaring får den rollen, sier nordmannen.

Han legger imidlertid ikke skjul på at han har opplevd både opp- og nedturer på fotballbanen i Polen før han fikk kapteinsbindet.

- Rent sportslig så var fjorårssesongen tøff. Det var vanskelig. Vi hadde dårlige resultater og byttet trener tre ganger.

- Så gjorde vi en ordentlig opprenskning i sommer. Det tok litt tid før det stabiliserte seg, men nå har vi fått et ganske godt lag som spiller fin fotball. Det har absolutt vært positivt det siste halvåret, forteller Rogne.

Ingen store ambisjoner om landslagsspill

Per Joar Hansen, assistenttrener på det norske A-landslaget, forteller til Nettavisen at de har fått med seg Rognes opptur i Polen.

29-åringen står imidlertid fortsatt med kun to registrerte A-landskamper for Norge. Og selv om landslagsledelsen følger med på midtstopperen, så er han fortsatt litt bak i køen.

- Vi har rett og slett vurdert andre stoppere som bedre, sier Perry til Nettavisen.

Det har Rogne ingen problemer med å respektere.

- Mye av deres jobb handler om å kartlegge norske spillere rundt omkring. Jeg vil tro at de kjenner til meg ganske godt og ikke synes jeg er god nok. Det respekterer jeg, forteller Rogne.

- De skal sette opp et lag på best mulig måte og det er ikke alle spilletyper, og sånne ting som, passer inn i et sånt lag. Det er helt «fair», forteller 29-åringen.

TO LANDSKAMPER: Thomas Rogne har spilt to kamper med flagget på brystet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Han avslører også at han heller ikke har noen spesielt store ambisjoner om å kjempe seg inn på landslaget igjen.

- Hva skal jeg si? Det har egentlig aldri vært noen stor ambisjon, men det har vært mer sånn at det hadde vært gøy og en stor bonus hvis man hadde blitt tatt med. Men jeg har ikke vært med i diskusjonen. Det var kanskje i en periode da jeg var i Celtic og da Drillo var trener at jeg var inne, men det er 10 år siden. Jeg har egentlig aldri vært en del av det laget. Det har aldri vært så mye i tankene mine, sier Rogne.

29-åringen er gift med Ada Hegerberg som selv har takket nei til landslaget som følge av en konflikt med Norges Fotballforbund (NFF), men Rogne er tydelig på at det ikke hadde stoppet ham om Lagerbäck ringte.

- Det er to forskjellig lag og to forskjellige historier. Jeg har ikke opplevd noe som det Ada har opplevd på landslaget. Det påvirker ikke meg, forklarer Rogne.

GIFT: Thomas Rogne er gift med Ada Hegerberg. Foto: Jon Olav Nesvold (Bildbyrån)

- Mentalt krevende

Men for øyeblikket er det klubbfotballen som er i fokus for midtstopperen fra Bærum, og der har det blitt en opptur denne sesongen.

Laget har opplevd et løft og befinner seg nå på 5. plass i Ekstraklasa. Laget tapte kun én seriekamp på de siste 13 oppgjørene, men så kom koronakrisen og stoppet fotballen.

Polske myndigheter tok i likhet med mange andre europeiske land grep for å stoppe spredningen.

Rogne forklarer at retningslinjene har vært strenge, men han skryter samtidig av landets myndigheter som tok grep tidlig.

- De er klar over at helsesektoren og sykehusene ikke er like gode som i for eksempel Norge, så jeg tror de fryktet viruset enda mer her. Det har vært strengt. Det har ikke vært portforbud, men sånn som alle andre steder så er det anbefalt å holde seg hjemme. Det er også påbudt med munnbind og sånne ting, sier nordmannen.

Han legger ikke skjul på at det hele har vært en rar opplevelse.

- Først og fremst har det vært en usikkerhet knyttet til når vi kan komme i gang igjen, og om vi kan komme i gang igjen. Det har vært litt tøft mentalt. Det har kanskje vært det vanskeligste. Så er det klart at man savner å ha den normale hverdagen, det normale livet og ikke minst det å spille kamper. Det har vært veldig spesielt, sier Rogne.

Borte fra kona



Virusutbruddet førte også til at han ikke fikk mulighet til å treffe kona Hegerberg som befant seg i et nedstengt Lyon.

Etter flere uker borte fra hverandre fikk imidlertid Rogne endelig besøk av fruen tidligere denne måneden.

Hegerberg delte selv et bilde av de to på Instagram med kommentaren «det tok litt tid, men jeg fant ham».

Rogne gleder seg over besøket.

- Det var veldig fint at hun fikk komme hit. Det gjelder vel for alle, det er tøft å ikke kunne se folk, men det var i hvert fall godt at hun fikk komme hit, forteller 29-åringen.

Med kona tilbake i armene er det nå fotballen som er det store savnet.

Ekstraklasa snart tilbake: - Ikke redd for å dø av viruset



For mens enkelte fotballstjerner i noen av de større ligaen har vært skeptiske til at fotballen skal returnere allerede nå, så klarer Rogne nesten ikke å vente.

- Personlig synes jeg at det blir veldig gøy. Det er sikkert egoistisk, men jeg er ikke i den risikogruppen og er ikke redd for å dø av viruset. Dette skal være trygt og vi gjør det her etter veldig strenge regler. Alle spillere har blitt testet og alle testene var negative. Vi har levd i isolasjon i to uker. Det kommer vi til å gjøre til sesongen er ferdig og antakelig enda lenger, sier Rogne.

Han forklarer at restriksjonene er veldig klare.

- Vi har ikke lov til å dra på restauranter og vi kan bare gå på butikken én gang i uken hvis vi absolutt må. De gjør alt de kan for å gjøre det trygt. De har laget en protokoll. Personlig har jeg ingen problemer med å følge de reglene og gjøre absolutt alt for å spille igjen. Det er det jeg synes er gøy og det er derfor jeg er her. Jeg er ikke her for å bo i Polen, jeg er her for å spille fotball. Jeg gleder meg veldig til det, sier 29-åringen.

Nordmannen har de siste ukene hatt en liten betennelse i kneet, men håper likevel å rekke den første kampen mot Legia Warszawa.

Den kampen kan du se direkte på Nettavisen.