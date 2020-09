Roing: Are Strandli satser for fullt mot Tokyo-OL – slutter etter lekene

Roprofilen Are Strandli har bestemt seg for å fortsette karrieren til neste års OL. 32-åringen er sammen med Kristoffer Brun medaljekandidat i Tokyo.

Roeren kunngjorde sin beslutning på en pressekonferanse på Olympiatoppen i Oslo torsdag.

Etter at OL i Tokyo ble utsatt som følge av koronapandemien, har 32-åringen brukt tiden på å kjenne etter om han er motivert til å forlenge karrieren. Nå er avgjørelsen tatt – Strandli fortsetter til og med Tokyo-OL.

Men før Strandli bekreftet at han fortsetter, forsøkte han å lure de frammøtte journalistene ved å late som han skulle legge opp da han tok ordet.

– Alle eventyr har en slutt, sa Strandli og la til at hans tid sammen med makker Kristoffer Brun hadde vært et eventyr.

Han oppsummerte oppturer som gull i VM og EM, samt OL-medalje, og sa at de følte seg godt i rute til OL da koronapandemien satte en stopper for sommerlekene.

Kjempesmell

– For meg personlig var det en kjempesmell, sa Strandli om at Tokyo-OL ble utsatt.

Han hadde gledet seg til å legge opp etter OL og starte et annet liv og en annen karriere.

– Bare tanken på å fortsette i 16 måneder til og ikke fire, kjentes uutholdelig. Livet har faktisk andre ting å by på enn bare å ro fram og tilbake på Årungen. Og jeg er sulten på andre ting som skal skje i livet.

Deretter henvendte han seg mot makker Brun og sa det hadde vært et privilegium å få ro sammen med ham.

Lykkelig slutt

– Men så er det sånn at alle eventyr har en slutt, gjentok Strandli.

– Men det har også en lykkelig slutt, og den satser vi på å få i Tokyo neste år. Derfor er jeg veldig glad for å fortelle at vi fortsetter sammen ett år til, sa Strandli og serverte sitt bredeste glis til de frammøtte journalistene.

Rokamerat Brun la til at han synes det er stas at vennen og rokameraten gjennom mange år fortsetter mot OL.

– Vi har vært et team i mange år, og det blir liksom ikke det samme uten.

Dermed blir Strandli og Brun et av Norges medaljehåp under sommerlekene i Tokyo. Duoen som tok bronse i lettvekt dobbeltsculler under OL i Rio i 2016, er naturlig nok medaljekandidat i lettvekt dobbeltsculler også i Japan.

(©NTB)