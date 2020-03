Roing: OL-kvalifisering og verdenscupregatta avlyst

Det internasjonale roforbundet (Fisa) har besluttet å avlyse den planlagte OL-kvalifiseringen og verdenscupregattaen i sveitsiske Luzern i mai.

Årsaken er kampen som pågår for å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Beslutningen betyr at sesongen blir ytterligere redusert for Olaf Tufte og de øvrige norske roerne. Fra før var årets to første verdenscupstevner, som begge skulle vært avviklet i Italia i april, avlyst.

Konkurransen i Luzern fra 22. til 24. mai var i utgangspunktet det eneste gjenværende verdenscupstevnet denne sesongen. Som en del av det samme arrangementet skulle det også vært gjennomført kvalifiseringer til sommerens OL i Tokyo.

Det internasjonale roforbundet opplyser at det ikke legges opp til at konkurransene i Luzern vil bli flyttet til en annen dato. Samtidig jobbes det med å se på hvordan OL-kvalifiseringen nå skal løses.

Presidenten i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, sa tidligere denne uken at de mange utsatte OL-kvalifiseringene allerede er i ferd med å bli et betydelig problem.

Det internasjonale roforbundet kaller det «vanskelig og ikke tilrådelig» å gjennomføre noen form for konkurranser i april og trolig også i mai.

