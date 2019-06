Rólantsson roser Ødegaard: - Han er en deilig spiller

Martin Ødegaard (20) fortsetter å imponere. Færøyene hadde en klar plan for å nøytralisere unggutten, men det hjalp lite.

TÓRSHAVN (Nettavisen): Ødegaard var blant Norges beste spillere i mandagens 2-0-seier og burde blant annet hatt to målgivende pasninger.

Både Bjørn Maars Johnsen og Ola Kamara sløste bort hvert av Ødegaards to gode fremspill før og etter pause i situasjoner som burde endt med mål.

Færøyenes backprofil Gilli Rólantsson, som til daglig spiller for Brann, skryter uhemmet av Real Madrid-eiendommen etter kampslutt.

- Sinnssykt potensial

Han svarer slik på Nettavisens spørsmål om han lot seg imponere av noen av de norske spillerne i mandagens kamp.

- Ja, Martin Ødegaard. Han er en deilig spiller, han og Sander Berge. Det er et sinnssykt potensial i begge to. Spesielt Ødegaard og hvor dyktig han er med ballen, han gjør som han vil med den og er en fantastisk fotballspiller, er den rosende dommen fra Rólantsson.

- Ble du overrasket over hvor god Ødegaard er?

- Vi snakket om han før kampen, at han ville få ballen og gå mye innover i banen, og at vi derfor måtte føre ham utover. Men han klarer det likevel og bare sklir unna med ballen, sier Brann-profilen.

Selv om Rólantsson skryter av Ødegaard, er ikke unggutten selv spesielt imponert over egen prestasjon.

Han erkjenner at Norge ikke spilte noen stor fotballkamp mot Færøyene. Ødegaard mener det er flere årsaker til at det lugget litt i Torshavn.

- De forsvarer seg godt og gjør det vanskelig for oss. De skal ha honnør for det. Så er selvfølgelig forholdene annerledes. Det er litt sånn 2. runde i cupen-følelse hvor man møter et lag som gir alt og har alt å vinne. Da blir det litt sånn. Det er sånn det er å spille sånne kamper. Hele situasjonen gjør at det ikke blir helt topp, sier Ødegaard til Nettavisen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck ga Ødegaard nok en 90-minutter i mandagens landskamp, den tredje 90-minutter på rad for 20-åringen.

- Han har befestet sin posisjon og vil helt sikkert være høytaktuell for å starte kamper også i fremtiden, sier landslagssjefen kort.

IMPONERT: Gilli Rólantsson mener Martin Ødegaard gjorde en god kamp mot Færøyene. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Spennende klubbvalg

Etter en hektisk vår kan 20-åringen nå endelig ta seg en etterlengtet ferie. Helt fri fra fotballens verden får imidlertid ikke unggutten som kommer til å bruke de neste ukene på å finne seg en ny klubb.

Han erkjenner nemlig at han neppe kommer til å spille for Real Madrid til høsten og regner med at han enten kommer til å gå på et to års utlån eller at Real Madrid selger ham med en tilbakekjøpsklausul i løpet av sommeren.

- Det er Bjørn Tore, agenten min, som styrer det meste. Jeg kommer til å ha jevnlig kontakt med ham de neste ukene. Så får vi se. Jeg vet at det er noen klubber som er interessert, så da blir det å snakke med de, forklarer Ødegaard.

Bayer Leverkusen og Ajax er blant klubbene Ødegaard har blitt koblet til den siste tiden, men unggutten vil ikke avsløre hvor han kan tenke seg å spille.

Han svarer også lurt når Nettavisen spør han om han føler seg klar for å spille på et høyere nivå enn nederlandske Æresdivisjonen hvor han har vært de siste sesongene.

- Jeg vil ta et steg videre fra Vitesse, sier Ødegaard.

- Men fra Æresdivisjonen?

- Det får vi se på, sier Ødegaard mens han smiler lurt.

Om det betyr at han ender opp i Ajax gjenstår å se.

- Jeg utelukker ingenting og holder alle muligheter åpne. Så får vi se. Det viktigste er å komme til et lag hvor jeg kan spille og utvikle meg videre, forteller Ødegaard.

Nå er det tre måneder til EM-kvaliken fortsetter for de norske herrene. Da venter Malta på hjemmebane 5. september, før det blir tur til Stockholm for å møte Sverige tre dager senere.