Roma-direktør: - Sa nei til Haaland for to år siden

Den tidligere sportsdirektøren Monchi skal ha fått muligheten til å hente nordmannen før han signerte for Red Bull Salzburg.

Den norske 19-åringen knuser det som er av målrekorder. Tidligere denne uken banket han inn to mål i Champions Leagues åttedelsfinale da Borussia Dortmund slo Paris Saint-Germain 2-1 i den første kampen.

Det var en ellevill kamp for å sikre seg nordmannens signatur etter den fantastiske sesongen han hadde i østerriksk fotball med Red Bull Salzburg. Han hamret like gjerne inn åtte mål i Champions Leagues gruppespill før han tok turen til Borussia Dortmund.

Etter den fantastiske kampen mot PSG ble Haaland hyllet av trener Lucien Farve. Se klipp:

Det er kun målkongen Robert Lewandowski som ligger foran Haaland i Europas gjeveste klubbturnering. I tillegg kan 19-åringen vise til en statistikk som tilsier 11 mål på 7 kamper for laget som spiller på Westfalenstadion.

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Monchi-nei

Den siste tiden har det også dukket opp flere historier der Haaland skal ha vært aktuell for andre klubber før han til slutt satte sitt navnetrekk på en kontrakt med Red Bull Salzburg.

Torsdag ble det nevnt at Club Brügge var enige om en overgang med Molde for Haaland, men at kravene fra pappa Alfie og superagent Mino Raiola skal ha gjort at belgierne ikke ønsket å gjennomføre avtalen.

Nå rapporterer A Bola, som siterer italienske Centre Suono Sport, at også Roma skal ha hatt muligheten til å hente den storvokste jærbuen før han til slutt byttet ut Norge med Østerrike.

- For to år siden så kom en tidligere Roma-spiller med et tilbud til sportsdirektør Monchi om å hente Haaland for fire millioner euro, hevder Sebino Nela, som i dag er direktør for Romas kvinnelag, der blant andre Andrine Hegerberg spiller.

Da tilbudet kom på bordet var det, slik nevnt, spanske Monchi som satt ved roret. Spanjolen skal ha vært lunken til muligheten for å hente tenåringssensasjonen, som da kun hadde vist sitt talent i norsk fotball.

HAALAND-NEI: Monchi skal ikke ha vært overbevist av Erling Braut Haaland. Foto: Andrew Medichini (AP)

- Det hele endte med at tilbudet ble avvist og Haaland endte med å signere for Salzburg, forteller Nela, og resten, for Haalands del, har blitt historie. I Salzburg hamret nordmannen til slutt inn 28 ligamål på 22 ligakamper i Østerrike.

Siden den gang valgte Haaland å si nei til klubber som Manchester United for å signere for Dortmund, og ifølge A Bola skal overgangssummen ha ligget på 20 millioner euro.

For Monchi sin del så har ferden gått tilbake til moderklubben Sevilla. Han er mannen som ofte nevnes som hovedgrunnen til de fantastiske Sevilla-lagene som vant Europa League tre år på rad mellom 2014 og 2016.

Han er anerkjent som en av verdens fremste sportsdirektører, og kan vise til signeringer og salg av spillere som Dani Alves, Iván Rakitic og Carlos Bacca.

Les også: Eirik Hestad hyller Haalands Dortmund-start: - Ikke lenge før han er på Ballon d'Or-gallaen

Markedsprisen har skutt i været

Det anerkjente nettstedet Transfermarkt skriver at Haaland, per 11. februar 2020, har en markedsverdi på 60 millioner euro. Dette er altså før hans to scoringer i Champions League mot Paris Saint-Germain.

Den siste tiden har Mino Raiola rukket å bli sterkt kritisert av blant andre Gary Neville, men skal vi tro Haaland selv, så er han meget fornøyd med hvordan stjerneagenten har hjulpet ham den siste tiden.

- Han (Raiola) er den beste agenten. Han får mye pepper, men det er sikkert fordi han gjør en så god jobb for de han jobber for, sa spissen i et intervju med Viasport om den kontroversielle agenten.

Det har blant annet blitt hevdet at italieneren skal ha tjent store summer på å sikre Haaland-overgangen til den tyske storklubben.

Molde-profil Eirik Hestad har latt seg forbløffe og imponere av den fantastisk starten til Erling Braut Haaland i Dortmund.

Det har siden også blitt hevdet at som et ledd i avtalen skal Raiola ha forhandlet frem en utkjøpsklausul i kontrakten til Haaland. Den skal visstnok ligge på 75 millioner euro.

Klausuler og ulike krav fra Raiola skal, ifølge flere rapporter, ha vært det som stoppet en mulig overgang til Manchester United, som hele tiden har blitt hevdet å ligge langflate etter Haaland.

Ifølge Raiola skal det uansett ikke være sant at han har kommet med krav som gjorde overgangen umulig å gjennomføre for Ole Gunnar Solskjærs klubb da januarvinduet var oppe.

Totalt denne sesongen står Braut Haaland med smått svimlende 39 scoringer på 29 kamper i serie- og cupspill for både Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund. Det er klokket inn at nordmannen leverer en scoring hver 49. minutt han er på banen.