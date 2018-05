Roma raser etter kontroversielle straffesituasjoner mot Liverpool

Italienerne etterlyser VAR i Champions League etter å ha blitt fradømt straffer.

Se høydepunktene fra oppgjøret i Roma i videovinduet over

Liverpool er klare for Champions League-finalen etter å ha slått Roma 7-6 sammenlagt i semifinalen. Det andre oppgjøret på Stadio Olimpico endte 4-2 til det laget fra «den evige stad».

I etterkant av oppgjøret har flere situasjoner blitt diskutert, og det er i stor grad to straffesituasjoner som har satt sinnene i kok i den italienske hovedstaden.

I den andre omgangen felles nemlig Stephan El Shaarawy på vei igjennom med keeper Loris Karius, men blir feilaktig avvinket for offside av linjedommeren.

Les mer: Real Madrid klare for Champions League-finale

Hands?



Like etter timen spilt mente også mange at Trent Alexander-Arnold burde vært utvist da han stoppet en klar målsjanse for El Shaarawy med hånda inne i Liverpool-boksen. Dommer Damir Skomina valgte å la spillet gå videre.

- Jeg forstår at det er vanskelig for dommeren, men det er utrolig flaut å ryke ut sammenlagt på denne måten. Det skulle forresten ha vært et rødt kort på i hands-situasjonen, som betyr at de hadde spilt med ti mann fra det 63. minutt, sa Roma-president James Pallotta etter kampen, ifølge Daily Mail.

Og den italiensk-amerikanske presidenten var ikke ferdig med kritikken:

- Liverpool er et stort lag, gratulerer med at de gikk videre, men om man ikke får ikke videodømming i Champions League så er ting som dette en stor vits, sa Pallotta.

Se situasjonen med Alexander-Arnold i videovinduet over

I Viasports studio var Vålerenga-trener Ronny Deila veldig i at Alexander-Arnold burde blitt sendt på tribunen.

- Der er det mål dersom han ikke tar den med hånda. Så jeg mener at straffe er én ting, men det er rødt kort. I dag er dommeren dårlig, og han gjør mange feil i løpet av kampen. Jeg forstår dersom du er Roma-fan og føler deg snytt for ting, sa Deila i studio etter kampen.

I italiensk fotball denne sesongen har man hatt VAR (videodømming) tilgjengelig, og til sommeren skal også systemet inn i fotball-VM. Spanske LaLiga har også kunngjort at videodømming blir tatt i bruk neste sesong.

NA(+): Se Lørenskog - Lillstrøm i NM kl 17:55

- Må heve stemmen sin



I engelsk fotball har man også forsøkt systemet i FA-cupen med vekslende hell. Romas sportsdirektør, Monchi, er klar på at endringer må til.

- Italiensk fotball må heve stemmen sin, fordi dette er ikke normalt. Dette handler ikke bare om Roma, men Juventus led av det samme mot Real Madrid. Nå må vi heve stemmen vår, fordi det vi så i kveld var sjokkerende, sa den tidligere Sevilla-direktøren.

Han viser til situasjonen der Madrid fikk et straffespark langt inne i tilleggstiden i kvartfinalen da Medhi Benatia dyttet Lucas Vázquez over ende, og Cristiano Ronaldo sikret avansement for de hvitkledde.

Situasjonen ledet også til at Gianluigi Buffon ble utvist i det som ser ut til å være hans sist kamp i Champions League.

Liverpool er klare for sin første finale i Champions League siden 2007. Den gangen tapte de 1-2 for et italiensk lag: AC Milan. Denne gangen er det Real Madrid, som har vunnet turneringen to år på rad, som venter i Kiev 26. mai.

For Romas del så betyr tapet at ventetiden mot en ny finale fortsetter. Laget fra den italienske hovedstaden spilte sist finale i 1984. Den gangen tapte de mot nettopp Liverpool.

Mest sett siste uken