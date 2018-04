Roma-seier i generalprøven før mesterligamøtet med Liverpool

Et uttrykk i teaterverden er at en dårlig generalprøve gir en god premiere. I så fall ligger Roma tynt an etter en solid 3-0-seier mot Spal i Serie A lørdag.

Det italienske laget møter Liverpool i den første semifinalen i mesterligaen tirsdag. Liverpool rotet bort en 2-0-ledelse og måtte nøye seg med 2-2 mot West Bromwich tidligere lørdag, mens Roma hentet hjem tre komfortable poeng.

Roma, som hadde blant andre Cengiz Ünder, Edin Deko, Daniele De Rossi og Diego Perotti på benken fra start, halte likevel i land en trygg seier.

Et selvmål av Francesco Vicari ga Roma ledelsen etter 33 minutter, før Radja Nainggolan doblet ledelsen etter 52 minutter. Patrik Schick fastsatte resultatet til 3-0 etter 60 minutter, og Roma-trener Eusebio Di Francesco kan nå rette oppmerksomheten mot Liverpool og Anfield med tre poeng i bagasjen.

Roma er på tredjeplass i Serie A med 67 poeng, mens Spal ligger på 17.-plass med 29 poeng.

(©NTB)

Mest sett siste uken