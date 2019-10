Romania røper sin egen speiders rapport om Norge

... og den bør gi de norske gutta selvtillit før tirsdagens skjebnekamp.

BUCURESTI (Nettavisen): EM-drømmen lever for både Norge og Romania før de to nasjonene møtes i Bucuresti tirsdag kveld.

Romania ligger for øyeblikket foran Norge i gruppe F, men det er tydelig at rumenerne har enorm respekt for Lars Lagerbäck og hans spillere.

I forbindelse med Norges landskamp mot Spania hadde det rumenske fotballforbundet sendt speider Cornel Talnar til Ullevaal Stadion for å ta en nærmere titt på det norske laget.

Og de som er glade i åpenhet, de bør gi det rumenske fotballforbundet et klapp på skuldra.

Nå røper tirsdagens motstander nemlig store deler av notatene til deres egen speider i en fersk oppdatering på deres egen hjemmeside.

Rosende omtale

Rapporten bør gi selvtillit til det norske laget. Det er nemlig ikke mangel på rosende omtale av prestasjonene til de røde, hvite og blå.

Norske (og svenske) supportere bør også bite seg merke i det siste punktet og det som nevnes helt til slutt.

Her er et utdrag fra den rumenske speiderrapporten:

- Norge startet i en 4-4-1-1-formasjon, men forandret dette til 4-4-2 etter det spanske målet og avsluttet kampen i en veldig offensiv 4-3-3. Endret systemet og tilpasset seg raskt.

- Backene går mye opp i angrep. Høyreback Elabdellaoui ble felt av målvakten til Spania og skaffet straffe på overtid.

- De kommer med mange farlige spillere i midten, de gjorde dette spesielt mot slutten da de introduserte to høye angripere. Da ble det også slått mange lange baller.

- Det stemmer at Spania spilte uten 6-7 av de som vanligvis starter, men Norge kjempet til siste slutt. Jeg har ikke sett Spania bli så dominert på lenge. Norges arbeid og innsats ble belønnet. De hadde også sjansen til å vinne, og fikk utrolige støtte fra publikum, spesielt de siste 20 minuttene.

- Det ble mye oppmerksomhet rundt Ødegaard, en veldig teknisk fotballspiller, og til King, en veldig mobil spiss. Men de er gode på alle posisjoner. Selv keeperen har kvalitet, han distribuerer ballene veldig trygt.

- Av de tre siste kampene virker møtet med Norge som det vanskeligste. Jeg har sett alle kampene til motstanderne i denne gruppen, og Norge virker for meg bedre enn Sverige.

IMPONERTE: Rumenerne har lot seg imponere av blant andre Joshua King og Martin Ødegaard mot Spania. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Les også: Ødegaard imponerte Ramos

Frykter King og Ødegaard



Romanias landslagssjef Cosmin Contra var også full av lovord om det norske laget på mandagens pressekonferanse i Bucuresti.

Han trakk frem spesielt to norske spillere som han tror kan skape problemer for dem.

- Norge har et sterkt lag. Vi tenker spesielt på deres fysikk og offensive styrker. Jeg synes Ødegaard og King er veldig farlige spillere som kan være farlige hele tiden mot hvilket som helst lag. Norge er også farlige på dødballer og det er et aggressivt lag, sier Contra til Nettavisen.

Den rumenske landslagssjefen har imidlertid ingen spesiell plan for å stoppe Ødegaard.

- Jeg håper at spilleren som skal dekke området der Ødegaard kommer til å være vil oppfylle sine plikter. Jeg er sikker på heller ikke Norges landslagstrener har noen spesiell plan, men at han konsentrerer seg om sitt eget lag, forteller Romanias landslagssjef.

Kamp om 2. plassen



Norge er nå fire poeng bak Sverige, som innehar andreplassen bak Spania etter lørdagens kamper.

Opp til Romania er det tre poeng, og dermed er det fortsatt muligheter for at Norge kan knipe andreplassen.

Romania har igjen hjemmekamper mot Sverige og Norge og bortekamp mot Spania. Sverige har igjen Spania hjemme, Romania borte og Færøyene hjemme.

Kampstart tirsdag kveld er 20.45.