Romania-sjefen innrømmer: Bekymret for Ødegaard og King

Norges to største landslagsprofiler har satt seg i respekt hos Romanias landslagssjef Cosmin Contra.

BUCURESTI (Nettavisen): - Norge har et sterkt lag. Vi tenker spesielt på deres fysikk og offensive styrker. Jeg synes Martin Ødegaard og Joshua King er veldig farlige spillere som kan være farlige hele tiden mot hvilket som helst lag. Norge er også farlige på dødballer og det er et aggressivt lag, sier Contra til Nettavisen.

Han møtte pressen dagen før Norge møter Romania i skjebnekamp i Bucuresti, og det er tydelig at Martin Ødegaard også har en stor stjerne utenfor Norges landegrenser.

Pepret med Ødegaard-spørsmål

Contra fikk ikke bare spørsmål fra norsk presse om 20-åringen, en rekke av de rumenske journalistene benyttet også anledningen til å spørre diverse spørsmål om den mildt sagt profilerte nordmannen.

Den rumenske landslagssjefen har imidlertid ingen spesiell plan for å stoppe Ødegaard.

- Jeg håper at spilleren som skal dekke området der Ødegaard kommer til å være vil oppfylle sine plikter. Jeg er sikker på heller ikke Norges landslagstrener har noen spesiell plan, men at også han konsentrerer seg om sitt eget lag, forteller Romanias landslagssjef.

Contra legger ikke skjul på at laget hans møter en god motstander i Norge og landslagssjefen lot seg imponere over Lagerbäck og hans spillere i kampen mot Spania forrige uke.

- Det er ingen overraskelse at Norge spilte en veldig god kamp, spesielt i den andre omgangen. Treneren gjorde mange gode bytter og vi kan si at det var et fortjent resultat for Norge. Jeg venter meg en veldig vanskelig kamp i morgen, men vi har trent bra og jeg har tro på guttene mine, sier Contra.

Lagerbäck stolt av statistikk

Lagerbäck stilte også til pressekonferanse i den rumenske hovedstaden før tirsdagens thriller.

Svensken var selv veldig fornøyd med det laget hans leverte i 1-1-kampen mot Spania på Ullevaal lørdag, og mente det var det beste under hans tid som landslagssjef.

Han røper at han sjekket kampstatistikken på UEFAs nettsider etterpå, og da ble han stolt.

- Det er ikke ofte lag kommer opp i 40 prosent mot Spania, og det viser at det ikke bare var forsvarsjobbing, sier Lagerbäck på en pressekonferanse i Bucuresti mandag.

Mot Romania må altså Norge vinne for å holde liv i EM-håpet.

Norge er nå fire poeng bak Sverige, som innehar andreplassen bak Spania etter lørdagens kamper.

Opp til Romania er det tre poeng, og dermed er det fortsatt muligheter for at Norge kan knipe andreplassen.

Romania har igjen hjemmekamper mot Sverige og Norge og bortekamp mot Spania. Sverige har igjen Spania hjemme, Romania borte og Færøyene hjemme.

- Briljant ungt lag

Den rumenske journalisten Emanuel Rosu er bare sånn passe optimistisk før møtet med Norge.

- Vi spiller ikke altfor bra for tiden, men i en vinn eller forsvinn-kamp som dette betyr det lite. Vi vet viktigheten av denne kampen, så vi kommer til å gjøre vårt beste for å beholde poengene i Bucuresti, sier Rosu til Nettavisen.

Også han har latt seg imponere av en viss 20-åring fra Drammen med bostedsadresse i San Sebastian.

- Ødegaard er en diamant, og vi kommer til å behandle ham som en. Det samme med Erling Braut Haaland. Norge har et briljant ungt lag, og vi håper å ryste dem, sier Rosu.

Joshua King, Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami trente alternativt da resten av troppen var i aksjon på kamparenaen i Bucuresti mandag.

- Med bare to dager mellom kampene er det ikke så mye jeg kan gjøre med dem som spilte 90 minutter lørdag. For dem handler det bare om restitusjon, sier Lagerbäck.

Kampstart mellom Romania og Norge er tirsdag kveld klokken 20.45.