Romania sjokkerte Norge - reddet av Katrine Lunde

Norge fikk seg en real vekker i torsdagens møte med Romania, som gjorde kampen langt mer spennende enn eksperter og bookmakere hadde spådd på forhånd.

ROMANIA - NORGE 20-28:

KOLDING (Nettavisen): Norge var enorme favoritter før mandagens møtet med Romania, men fikk problemer med Bogdan Burceas mannskap.

For det gikk absolutt ikke på skinner, som mot Polen og Tyskland tidligere i mesterskapet, og 18 minutter før slutt ledet Romania kampen 17-16.

Heldigvis for Thorir Hergeirsson og co. spilte målvakt Katrine Lunde opp mot sitt aller beste i den andre omgangen, og etter hvert slo den rumenske forsvarsmuren store sprekker.

- Vi har blitt lurt

Tidligere landslagstrener for det norske herrelandslaget Gunnar Pettersen innrømmer at han ble svært overrasket over det som utspilte seg i Sydbank Arena i Kolding underveis i kampen.

- Vi har blitt lurt selv. Vi trodde dette skulle bli ren overkjøring. Vi merker det også på Thorir Hergeirsson, som i den første timeouten sa at vi må ta høyde for at de henger med littegrann. I det ligger det at de også har forventet at dette skal gå ganske greit, kommenterte Pettersen på TV 3.

Han hyller imidlertid hvordan Norge likevel slår tilbake og vinner kampen klart på en middels dag.

- Jeg synes det sier en god del om dette laget. Å vinne med åtte mål på en dag, der du har så mye skuddbom. Det er en prestasjon i seg selv, sa Pettersen etter kampslutt.

Hergeirsson ikke overrasket

Overfor Nettavisen bedyrer imidlertid Hergeirsson at han ikke ble overrasket over Romania.

- Det er skikkelige spillere og har en ordentlig god bakrekke. Det er gode internasjonale spillere. De dikterer tempoet i kampen litt. De får opp en fighting-spirit i forsvaret sitt og har god målvakter, som vi gjorde litt ekstra gode i dag, sier Hergeirsson til Nettavisen.

- Vi visste at de kom til å gjøre alt de kunne for å prøve å stresse oss og få oss ut av det, og kanskje stjele et poeng eller to. De har vært i utvikling, og jeg synes du ser helt tydelig at de har vokst i disse tre kampene. De nye spillerne kommer mer og mer inn i det, sier Hergeirsson videre.

23 skuddbom hadde Norge i løpet av kampen - flere av dem nær hundreprosentsjanser. Hergeirsson er skuffet over uttelling, men finner også en positiv ting med alle bomskuddene.

- Vi vinner med åtte mål og har så mange gode sjanser til egentlig å vinne med 15, men det er en god «reminder» om at vi må være skarpe og klare fra start. Det som er så bra med dette er at hver spiller kan finne et skudd, justere det til neste gang og sette det i mål i stedet.

Slet i første omgang

De norske jentene kom ikke opp på nivået de viste i helgens kamp mot Tyskland i den første omgangen, og rumenerne hang godt med.

Camilla Herrem gikk på sine to første bomskudd i mesterskapet etter 13 av 13 så langt, og det var i det hele tatt mye slurv og svake avslutninger fra Thorir Hergeirssons elever.

Sin del av æren skal også Romania-keeper Julija Dumanska ha, selv om flesteparten av Norges bomskudd ikke engang gikk på mål.

Faktisk så scoret Norge kun ett mål i løpet av første omgangs elleve siste minutter, og den ene scoringen kom på straffekast, signert Nora Mørk, som fortsetter å være sikker fra sju meter.

Lunde storspilte etter pause



Keeperveteran Katrine Lunde var tilbake i det norske målet, men heller ikke hun kom opp på sitt beste nivå før pause. I andre omgang spilte hun imidlertid opp mot sitt aler beste og stengte tidvis det norske målet.

Det skal Norge være glade for, for det offensive satt heller ikke i første halvdel av andre omgang.

Etter hvert kom imidlertid kvalitetsforskjellen til syne, og Norge dro i fra det siste kvarteret. Til slutt viste resultattavla i Sydbank Arena 20-28.

