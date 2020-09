Romania topper nasjonsligagruppa etter sjokkseier

Østerrikes forvandling fra fredag til mandag var like oppsiktsvekkende som Norges, men med motsatt fortegn. Det ble 2-3-tap hjemme for Romania.

Det østerrikske laget så meget solid ut da det vant fortjent 2-1 på Ullevaal fredag, men framsto defensivt mer enn sårbart i hjemmekampen i Klagenfurt.

Denis Alibec ga Romania ledelsen før det var spilt fire minutter. Christoph Baumgartner utlignet før pause, men nye mål av Dragos Grigore og Alexandru Maxim i 2. omgang sendte gjestene opp i 3-1-ledelse. Hver gang framsto hjemmeforsvaret passivt, og det tredje baklengsmålet kom etter en brøler av Stefan Posch, som spilte Maxim gjennom med en bakoverpasning.

Maxim sto også for en god prestasjon med en lobb som gikk mange meter over keeper Alexander Schlagers hode før ballen dalte ned i det tomme målet.

Innbytter Karim Onisiwo reduserte i det 80. minutt, men noen utligning ble det ikke. Dermed topper Romania tabellen med fire poeng, ett poeng foran Norge og Østerrike, tre foran Nord-Irland. Rumenerne er eneste lag i gruppa som tok poeng hjemme i septemberkampene (1-1 mot nordirene).

– Vi sovnet i åpningsminuttene og kom under. Vi greide å snu kampen, men ble senket av to unødvendige baklengsmål på en dødball og en personlig feil. Vi må heve oss, sa Schlager.

–Selv om vi vant, mener jeg at Østerrike er det beste laget i gruppa. Våre mange unge spillere gjorde en god jobb, og jeg er glad for at vi hadde litt flaks i dag, sa Romanias landslagssjef Mirel Radoi.

(©NTB)