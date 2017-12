Romelu Lukaku båret av banen med hodeskade mot Southampton

Smalt sammen i en hodeduell - belgieren ble liggende urørlig.

Romelu Lukaku måtte bæres av banen på Old Trafford etter en hodeduell med Southamptons Wesley Hoedt. Nederlenderen kom sent opp i duellen i det 9. minutt, og så ut til å treffe Uniteds nummer ni i bakhodet.

Etter å ha holdt seg til hodet, ble Lukaku liggende urørlig på banen mens det medisinske apparatet så til han.

- Dette er forstyrrende bilder. Det preger selvsagt lagkompiser også å se en kamerat ligge sånn. Mer enn sportslige så handler det om det menneskelige, og det er bare å håpe at dette ikke er så alvorlig som det ser ut, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad mens bildene viste situasjonen flere ganger.

Lukaku så etter hvert ut til å snakke med det medisinske apparatet på banen, som gjorde klar både båre og nakkestøtte for Uniteds toppscorer denne sesongen.

Etter flere minutter med behandling ute på banen ble belgieren båret av til applaus fra Old Trafford-publikummet. Han ble erstattet av Marcus Rasford.

Etter kampen mener Manchester United-manager José Mourinho at spissen var ute i minst to kamper som følge av skaden.

- Når du ser en spiller forlate banen på den måten han gjorde, er det vanligvis minst to kamper (ute), sier Mourinho ifølge BBC.

BBC' Simon Stone, som vanligvis har god kontroll på det som skjer rundt Manchester United, skrev på sin Twitter-konto at 24-åringen ble behandlet på Old Trafford.

Lukaku head injury being assessed by @ManUtd medics. Ambulances on hand if needed as always the case. — Simon Stone (@sistoney67) December 30, 2017

- Lukakus hodeskade blir behandlet av Manchester Uniteds medisinske apparat. Ambulanse er til stede, slik som alltid, om det skulle være nødvendig, skriver Stone på sin Twitter-konto.

Det samme rapporterer Jake Humphrey, som også jobber i BBC.

UPDATE: Club treating Romelu Lukaku here at OT, he has NOT been taken to hospital. — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) December 30, 2017

- Klubben behandler Romelu Lukaku på stadion, han har ikke blitt kjørt til sykehuset, skriver Humphrey på sin Twitter-konto.

Protokoll



David Cosgrave, sjefen for den medisinske stab i FC København, som også har jobbet i klubber som Fulham, Tottenham og Liverpool, var gjest i TV 2-studioet, og forklarte situasjonen for seerne mens bildene rullet over skjermen.

- Uniteds medisinske apparat vil nok tro at det er snakk om en skade i ryggraden, så da tar de medisinske protokollene over. De beveger ikke nakken hans, de stabiliserer ham og ruller ham over på det som kalles et «spinal-board», og han blir båret av banen. Han har en oksygenmaske på, han sliter kanskje med smerter, så de passer på at han får oksygen i blodet. Her vet de ikke om det er en alvorlig skade, sa Cosgrave i TV 2-studioet.

SMELL: Dette var situasjonen som gjorde at Lukaku ble liggende på Old Trafford.

Han mente likevel at det betyr en del at han fortsatt er på Old Trafford etter å ha blitt båret av banen.

- Det er et godt tegn, og et fantastisk signal. Jeg tror ikke Mourinho er glad, det får vi se senere når vi får mer informasjon. Men det ser ut til at han har det bra, sa Cosgrave, som også tror dette betyr at belgieren ikke blir å finne i kampen mot Everton 1. janaur.

- Selvfølgelig. Han skal nå gjennom en rehabilitering på seks stadier. Det kan ta opp til en måned, Mourinho vil nok håpe det tar syv dager. Nå må ha følge en strikt protokoll som er satt opp for whiplash og hjernerystelse. Dersom vi ser han om to dager, så vil den engelske pressen stille spørsmål. Mourinho har tidligere vært i problemer for dette da han ikke fulgte retningslinjene i Chelsea, sa Cosgrave.

Ønsker nye retningslinjer



Hendelsen på Old Trafford diskuteres i etterkant på sosiale medier, og blant annet Mjøndalen-spiller Mads Hansen mener at dette nå betyr at man må innføre retningslinjer for dueller også i luftrommet.

Nå må det komme retningslinjer som beskytter spillere i lufta. Det snakkes om livsfarlige taklinger langs bakken, men det som skjer med Lukaku der er jo virkelig nettopp det: livsfarlig. — Mads Hansen (@Mads_Hansen) December 30, 2017

Dommere lar stort sett de der passere ved kun å gi frispark - gjerne med begrunnelsen at «begge går etter ballen». Langs bakken får man gult/rødt kort hvis man er for sent inne i taklinger, men to meter over bakken er tydeligvis frisone der alt er lov. — Mads Hansen (@Mads_Hansen) December 30, 2017

Og nei, det der er ikke «en fair duell». Hoedt skader Lukaku fordi han timer elendig og kommer altfor sent inn, og det resulterer i en i verste fall livstruende forseelse. Gi meg et godt argument for at det der ikke skal straffes med gult eller rødt kort! — Mads Hansen (@Mads_Hansen) December 30, 2017

- Det er ikke en «fair duell». Hoedt skader Lukaku for han timer elendig og kommer altfor sent inn, og det resulterer i verste fall livstruende forseelse, skriver Hansen på sin Twitter-konto.

Manchester United klarte ikke å få hull på byllen i den første omgangen, og det stod 0-0 etter de første 45 minuttene på Old Trafford i oppgjøret mot Southampton.

