Romelu Lukaku motsier Ole Gunnar Solskjær - Han ville at jeg skulle bli

Den belgiske spissen mener selv at han ikke ble tvunget vekk fra Manchester United,

Lukaku forlot den engelske storklubben i sommer til fordel for italienske Inter. Da sa Ole Gunnar Solskjær at belgieren ikke hadde «hodet på rett plass», og at hans tid i Manchester United var over, ifølge avisen Mirror.

Les også Bekreftet: Romelu Lukaku er klar for Inter

Solskjær skal også ha beordret spissen til å trene med reservelaget de siste dagene før Inter-overgangen, fordi han ikke likte måten Lukaku forsøkte å presse frem en overgang på.

- Jeg var klar for noe nytt

Nå slår Lukaku tilbake mot Solskjær ved å fortelle en annen versjon enn det som kom frem i sommer.

Les også: Hva har Leicester gjort riktig denne sesongen? (Nettavisen Pluss)

- Solskjær har min evige respekt, fordi han forsto meg da jeg sa i mars at jeg ville dra. Solskjær ville faktisk beholde meg, men jeg var klar for noe nytt, sier belgieren i et intervju til avisen Het Belang van Limburg, som Mirror har sitert.

Følte seg dårlig behandlet

Lukaku sa også rett etter overgangen til Inter at han ikke likte behandlingen han fikk fra Manchester United.

- Det ble sagt mye, og jeg følte meg ikke beskyttet (av klubben). Det var mange rykter, og jeg leste at jeg skulle både hit og dit. Ingen i United gikk ut for å avkrefte ryktene. det varte i gode tre-fire uker, og jeg ventet på at noen skulle komme ut å si noe. Det skjedde aldri, sa Lukaku i podkasten LightHarted Podcast with Josh Hart.

Les også Romelu Lukaku snakker ut om overgangen til Inter

- Jeg hadde en samtale med United, og jeg fortalte klubben at det var best at vi nå gikk hver vår vei. Hvis man ikke vil beskytte noen, så kommer det bare flere rykter. Jeg ville bare at klubben skulle si at «Lukaku kommer til å kjempe om plassen i laget», men det skjedde aldri på fire - fem måneder, sa Lukaku videre.