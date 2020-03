Romelu Lukaku skal ha klaget etter hver trening: - Solskjær bestemte at han aldri skulle spille for United igjen

Ole Gunnar Solskjær skal ha rukket å sette sitt preg på Manchester United-garderoben. Det har betydd at flere markante profiler har forsvunnet.

Kristiansunderen har sittet i over et år som permanent Manchester United-trener, etter at han ble tildelt jobben på permanent basis i mars 2019. Allerede da hadde han sittet som midlertidig United-trener etter José Mourinho.

Etter en suveren start på opphold så gikk han 11 strake kamper uten å tape. Etter å også ha vartet opp med et Champions League-mirakel mot Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen, så alt til å stemme for Solskjær.

Deretter fulgte en vond og vanskelig tid, der Solskjær ved flere anledninger ble ryktet å kunne miste jobben på Old Trafford. Den siste tiden har laget slått tilbake under nordmannen, som nå hevdes å kanskje endelig få sitt avtrykk på laget.

- Klaget etter hver trening

Mye av grunnlaget for dette skal ha blitt lagt under sesongoppkjøringen i USA, skriver Paul Hirst i The Times. Der skal nemlig Solskjær ha gjort det veldig klart at han ønsker at ting skulle gjøre på hans måte.

Hirst hevder nemlig at Solskjær verdsetter en positiv garderobekultur, og at han ikke kommer til å nøle med å fjerne spillere som truer den gode stemningen. Dette skal ha vært tilfellet med Romelu Lukaku.

Belgieren skal nemlig ha vært veldig klar på at han ønsket å spille for Inter, og etter hver eneste trening under sesongoppkjøringen skal han ha klaget på småskader, for å passe på at han slapp å spille Uniteds kamper.

- United-treneren bestemte at han aldri skulle spille for klubben igjen, skriver Hirst i sin sak om hvordan Solskjær har påvirket United.

Selv har Lukaku nylig uttalt i en prat med Arsenal-legenden Ian Wright at han hadde en god dialog med Solskjær, og at Uniteds trener aller helst ønsket å beholde ham på Old Trafford.

En annen som måtte ut dørene var Alexis Sánchez, som også tok turen til Inter på lån. Chileneren skal ha imponert på treninger, og vist en vanvittig vilje til å bidra under treningene.

Solskjær skal uansett ha lagt merke til at Sánchez ikke hadde klart å integrere seg i gruppa, og hadde en negativ effekt på spillerne rundt seg i garderoben. Så dermed ble det bestemt at også han måtte gå.

OUT YA GO: Alexis Sánchez forlot United til fordel for Inter. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Det samme gjaldt keepertrener Sergio Álvarez, som blant annet hadde et godt forhold til David de Gea. Han skal blant annet ha blitt observert på en bar klokken fire på morgenen, og flere av de andre i støtteapparatet skal ha vært skeptiske til ham.

Da også Richard Hartis, som blant annet var med Solskjær i sitt første opphold i Molde, ble ansatt som keepertrener, så var det kroken på døren for spanjolen.

Matic og Fred

Det skal uansett være to spillere som også har vist at Solskjær har en mykere side, hevder Hirst i sin artikkel. En av dem er Nemanja Matic, som mange trodde kunne være på vei fra United.

Han skal nemlig ha vært ganske forbanna på Solskjær da han ble vraket fra laget tidlig i 2019/2020-sesongen, men etter å ha satt seg ned og snakket ut sine problemer så fikk serberen sin sjanse i United. Det har resultert i at han også har fått en ny ettårskontrakt, skriver The Times-journalisten.

Det samme gjelder også brasilianske Fred, som kom fra ukrainske Sjakhtar Donetsk før José Mourinhos siste sesong på Old Trafford. Brasilianeren har rukket å bli en viktig brikke for United, men et uheldig intervju i brasiliansk presse kunne ødelagt mye.

SMIL'A!: Fred er en av spillerne Solskjær har fått til å fungere i United. Foto: Geoff Caddick (AFP)

Til UOL Esporte skal han nemlig ha uttalt at «har lært mye som trener og menneske» i sin tid i United, hvilket ble slått opp som om brasilianeren anså Solskjær som en ulært trener.

Uttalelsen skal ikke akkurat ha blitt godt mottatt, men etter en prat med Martyn Pert, en av Uniteds trenere med kjennskap til portugisisk, skal Fred ha blitt fortalt at han må passe litt bedre på hvordan han uttaler seg i pressen.

Solskjærs ønske om spillere som er dedikert til klubben, samt inntoget til Bruno Fernandes, har gjort at Uniteds sesong begynner å se mye mer lovende ut enn først antatt.

Premier League er stoppet grunnet korona-viruset, men i skrivende stund er Manchester United kun tre poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen, som ville gitt Champions League-spill neste sesong.

United ligger også godt an i Europa League, etter at de slo østerrikske LASK Linz hele 5-0 på bortebane i den første kampen av turneringens åttedelsfinale.