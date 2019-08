Romelu Lukaku slår hardt tilbake mot Gary Neville: - Ikke still spørsmålstegn ved min profesjonalitet

Romelu Lukaku snakker ut om overgangen til Inter og slår tilbake mot beskyldninger om at han var uprofesjonell i Manchester United.

Det er i et intervju med BBC at den tidligere Manchester United-spissen slår kraftig tilbake mot TV-ekspert Gary Neville.

Ole Gunnar Solskjærs tidligere lagkamerat, og nåværende ekspert, gikk kraftig ut mot Lukaku på Twitter etter at belgierens overgang til Inter ble bekreftet.

Neville beskyldte blant annet Lukaku for å være uprofesjonell.

Det er beskyldninger spissen reagerer kraftig på.

- Ikke still spørsmål ved min profesjonalitet. Jeg lever for dette spillet. Jeg er hjemme hele tiden. Jeg gjør alt jeg kan for å bli bedre, sier Lukaku ifølge BBC.

- Han kan ikke si det

Belgieren fortsetter å hamre løs på Nevilles uttalelser i intervjuet med BBC.

- Han kan snakke om formen min, men han burde aldri si noe om min profesjonalitet og at jeg ikke jobber hardt nok. Det er noe han ikke kan si. Alle trenere jeg har hatt har sagt det samme om meg, sier Lukaku.

Neville tweetet i etterkant av Lukakus overgang til Inter, en melding der han kritiserte vekten og mangelen på profesjonalitet hos den belgiske kraftspissen.

Det er altså disse uttalelsene Lukaku reagerer kraftig på i et ferskt intervju.

- Hva sa Ole Gunnar Solskjær når jeg var på treningsfeltet? Hva sa han? At jeg alltid jobbet hardt og alltid gjorde mitt beste og forbedre meg selv. Det samme med Jose Mourinho og Roberto Martinez. nå vil også Antonio Conte si det, sier Lukaku.

Spissen innrømmer at fjoråret var et dårlig år, men at det er «slik som skjer i fotball». Han fokuserer på å se fremover og at han ikke har tenkt til å sitte og reagere på en negativ måte.

- Vi er voksne menn. Han er en ekspert. han får betalt for å si slike ting. Jeg er betalt for å spille fotball. Jeg vil bare gjøre mitt beste for Inter. Det er alt, sier Lukaku til BBC.

- Sanchez vil gjøre det bra for oss

Lukaku har tidligere uttalt at han selv, Paul Pogba og Alexis Sanchez var navnene som bel gjort til syndebukker for Manchester Uniteds svake sesong, som endte med en skuffende sjetteplass på tabellen.

Nå er både Lukaku og Sanchez på plass i Inter, mens Pogba er den eneste av de tre som er værende i United.

Lukakue er strålende fornøyd med at både han selv og chilenske Sanchez har kommet seg til italiensk fotball.

- Det er en god overgang for Sanchez. Han har spilt i ligaen før og folkene her kjenner ham. Han gjorde det veldig bra for Arsenal i Premier League, sier Lukaku.

I Italia får duoen tidligere Chelsea-sjef Antonio Conte som manager. Det er en mann som har hatt Lukaku på blokka over lang tid.

- Han fikk ikke tak i meg i når han var i Juventus og Chelsea, men akkurat nå var det riktig timing og omstendigheter for meg, sier Lukaku.

Lukaku har fått en god start på sitt opphold i Serie A. Spissen scoret i son debut i 4-0-seieren hjemme mot Lecce forrige helg.