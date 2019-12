Romerikes Blad: Lennartsson sparkes som LSK-trener

Lillestrøm kvitter seg ifølge lokalavisen med Jørgen Lennartsson før kvalikkampene mot Start.

Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold, men Romerikes Blad skriver mandag at den svenske treneren mandag morgen sitter i et møte med LSK-ledelsen og forhandler om sluttavtale.

LSK-styrets tålmodighet skal være slutt, og Nettavisen får også bekreftet dette fra informert hold mandag.

Møter Start i kvalik

LSK endte søndag på kvalikplass i Eliteserien og må ut i to kamper mot Start for å berge plassen.

Det ser nå ut til at de kampene går uten Lennartsson bak roret.

Verken Lillestrøms sportslige leder Simon Mesfin eller styreleder Morten Kokkim har besvart Nettavisens henvendelser mandag formiddag.

Lennartssons kontrakt varer i utgangspunktet ut 2020-sesongen, og Lillestrøm må derfor trolig gå på et økonomisk tap for å kvitte seg med hovedtreneren.

Ifølge Romerikes Blad må trolig LSK ut med én årslønn for å bli kvitt treneren nå. Det vil i tilfelle kunne koste klubben et sted mellom 1,5 og 2 millioner kroner, ikke udramatisk for en klubb som styrer mot et underskudd på rundt syv millioner.

Nordlie?

Romerikes Blad nevner Tom Nordlie som en het kandidat til å ta over laget i de to kvalifiseringskampene.

Nettavisen får bekreftet fra informert hold at LSKs førstevalg til å ta over er nettopp Nordlie, men at også Toni Ordinas, klubbens leder for ungdomsavdelingen, kan være en kandidat til å lede klubben i kampene mot Start.

Kampene spilles på Sør Arena 7. desember og på Åråsen 11. desember.

Lillestrøm har hatt en katastrofal avslutning på sesongen og rundet av med 11 strake kamper uten seier. På de siste 11 kampene har LSK tatt begredelige fem poeng.

Den svenske 54-åringen har hatt jobben siden han sommeren 2018 tok over etter at Arne Erlandsen fikk sparken. Gultrøyene har hatt en negativ utvikling under svenskens ledelse og har ikke maktet å vinne verken nok kamper eller fansens hjerter.

I søndagens kamp mot Sarpsborg på Åråsen skapte ikke hjemmelaget én stor målsjanse i kampen som kunne berget ny eliteseriekontrakt.