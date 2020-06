Ronald de Boer lanserer overgangsmulighet: - Forståelig om han drar til Manchester United

Kan dette bli Uniteds første overgang i sommer?

Nylig ble det fra flere hold meldt at Manchester United har meldt sin interesse for Ajax-stjernen Donny van de Beek.

Lokalavisen Manchester Evening News skriver på lørdag at deres informasjon er at United ønsker å tilføye mer kreativitet på midtbanen, og at Aston Villa-juvelen, Jack Grealish, topper ønskelista til Ole Gunnar Solskjær.

- Forstår det om han ender i United

De legger også til at Van de Beek fort kan vise seg som et rimeligere alternativ i sommer.

Nå sier Ronald de Boer i et intervju med Fox Sports at han kan se for seg at Van de Beek kan ende i Manchester United i sommer, tross sterk interesse fra Real Madrid.

De Boer jobber som ungdomstrener i Ajax, og burde i så måte ha noe oversikt over situasjonen.

- Når du hører om interesse fra disse klubbene, så slår hjertet ditt fortere. Hvis Real Madrid ikke gjør alvor av interessen sin, så kan jeg forstå hvis han velger å dra til United istedenfor, sier De Boer.

Og legger til:

- På en måte kan jeg forstå at Real Madrid nøler litt. Og da kan en annen klubb komme på banen å tenke «dette er en interessant spiller, kanskje vi kan få han litt rimeligere». Som for eksempel Manchester United.

Ajax-ungdomstrener, Frank de Boer, tror Solskjær har sett seg lei på Pogba. Foto: Ronald Zak (AP)

Hevder Solskjær er lei av Pogba

Fredag kveld var Paul Pogba tilbake på banen for Manchester United, i en treningskamp mot West Bromwich Albion bak lukkede dører.

Det var første gang franskmannen var i aksjon for klubben siden tidlig i sesongen, og også første gang man fikk se et glimt av samspillet mellom han og Bruno Fernandes.

De Boer stiller seg dog tvilsom til at Pogba er spillertypen Solskjær ønsker seg på sin United-midtbane.

- Solskjær har indikert at han ønsker at klubben skal gå i en ny retning, og han ønsker seg spillere som er ydmyke og gir alt for klubben - lagspillere. Jeg tror han er lei av at Pogba bare løper rundt, han ønsker seg en spillertype som Van de Beek.

Lokalavisen understreker igjen at United skal være svært avslappede til Pogbas situasjon i klubben. Det er lite trolig at det er noen klubber i Europa som har kapital til å hente verdensmesteren nå i kjølvannet av korona-krisen, og i tillegg har klubben mulighet til å utløse en opsjon i Pogbas kontrakt som binder han til klubben i ytterligere ett år.

TILBAKE: Fredag kveld var Paul Pogba igjen i aksjon for Manchester United. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Trekker tilbake Madrid-ja?



Den angivelige United-interessen ble først kjent forrige uke - fra troverdige kilder i Nederland.

Da kunne vi lese at spilleren selv skal ha sagt ja til Real Madrid, men forventer ifølge De Telegraaf å få klarhet i hva som skjer temmelig snart.

Dersom Zinedine Zidanes lag ikke lykkes med å skaffe pengene i tide, hevdes det at 23-åringen også vil vurdere å fortsette karrieren på Old Trafford.

Daily Mail hevder Manchester United håper de kan sikre seg Van de Beek for en betydelig mindre sum enn hva Ajax avtalte med Real Madrid.

Den engelske tabloidavisa spekulerer i om Woodward, Solskjær og kompani håper å få tilslag på et bud på rundt 423 millioner kroner.

Rapportene fra Nederland tyder også på at Juventus kan melde seg på i et nytt kappløp hvis Real Madrids avtale havarerer.