Ronaldo berget Juventus-statistikken

Juventus var på vei mot sitt første poengtap for sesongen, men Cristiano Ronaldos scoring i det 81. minutt banet vei for 2-0-seier over Frosinone.

Den italienske serielederen slet i bortekampen mot jumbolaget. Et Ronaldo-skudd som ble reddet på streken var eneste sjanse i første omgang, og Juventus trøblet med å bryte ned et hjemmelag som lå dypt og kompakt.

I annen omgang misset Ronaldo en god sjanse med en dårlig avslutning og så deretter hjemmekeeper Marco Sportiello redde et frekt hælspark, men ni minutter før full tid lyktes han omsider.

Dermed revansjerte han seg etter utvisningen i mesterligaen onsdag. På overtid fastsatte innbytter Federico Bernadeschi resultatet på en kontring.

Juventus har med seieren full pott etter fem serierunder og tre poengs luke til serietoer Napoli, som tidligere søndag slo Torino 3-1 på bortebane.

Lorenzo Insigne scoret to ganger for Napoli, mens Simone Verdi traff mot gamleklubben etter veggspill med Dries Mertens.

Allerede kommende helg skal Napoli tilbake til Torino.

– Nå vil tilhengerne at vi skal slå Juventus lørdag, men først må vi konsentrere oss om onsdagens hjemmekamp mot Parma, sa Insigne.

– I fjor slo vi Juventus borte, men likevel ble vi bare nummer to. La oss ta en kamp av gangen.

Roma måtte se seg slått 2-0 i Bologna og greide ikke å reise seg etter mesterligasmellen mot Real Madrid. Roma har bare en seier så langt og er i tabellens bunnsjikt.

Det er også Milan, som spilte 2-2 hjemme mot Atalanta.

(©NTB)

