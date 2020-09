Ronaldo-dobbel da Juventus spilte uavgjort med ti mann

Cristiano Ronaldo og Jordan Veretout scoret to mål for hvert sitt lag da Juventus med ti mann spilte 2-2 borte mot Roma i Serie A søndag.

Roma ledet 2-1 da Adrien Rabiot ble utvist med sitt annet gule kort etter en drøy time, men Ronaldo berget poeng for seriemesteren da han satte inn et innlegg fra Danilo sju minutter senere. Portugiseren har startet sesongen med tre mål på to kamper.

Vertout ga Roma 1-0-ledelse på straffespark i det 31. minutt etter at Rabiot handset. Ronaldo utlignet på straffe etter hands av Lorenzo Pellegrini rett før pause, men Veretout rakk å sende vertene i ny ledelse før halvtidssignalet.

Roma fikk sitt første poeng. Laget ble dømt til 0-3-tap for å ha brukt en ikke spilleberettiget spiller i 0-0-kampen mot Hellas Verona i åpningsrunden.

Juventus fikk sitt første poengtap og er to bak Napoli, Hellas Verona og Milan.

Napoli knuste et Genoa-lag som var redusert av positive virustester og vant hele 6-0. Keeper Mattia Perin og danske Lasse Schøne måtte begge stå over etter å ha blitt smittet. Hirving Lozano scoret to av målene for Napoli, som har 8-0 i målscore etter to runder.

(©NTB)