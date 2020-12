Ronaldo-dobbel sørget for ny Juventus-seier – utfordrer Zlatan om toppscorertittelen

Juventus var på vei mot poengtap mot Genoa i Serie A, men i løpet av kampens siste kvarter scoret Cristiano Ronaldo på to straffespark og sikret 3-1-seier.

I kamp nummer 100 for Ronaldo i Juventus-drakt skulle superstjernen feire med mål, seier og et signal om at han er med i kampen om å sikre sin første toppscorertittel i Serie A.

For tross 79 mål på sine 100 første kamper for Juventus har Ronaldo enda ikke havnet øverst på toppscorerlisten i Serie A til slutt.

Med målene mot Genoa er han oppe i 10 mål denne sesongen. Samme antall som Zlatan Ibrahimovic, før kampen til svensken og hans Milan mot Parma søndag kveld.

Juan Cuadrado og Álvaro Morata ble felt og skaffet straffespark for Juventus og ved begge anledninger banken Ronaldo ballen midt i mål.

Alle målene i 3-1-seieren ble scoret etter hvilen. Paulo Dybala var førstemann på scoringslisten etter 57 minutter, men Stefano Sturaro utlignet tre minutter senere.

Men Ronaldo avgjorde igjen for Juventus som ligger på 4.-plass etter elleve serierunder i Serie A.

(©NTB)

