Ronaldo-hat trick da Real Madrid smadret Real Sociedad

Portugiseren slo voldsomt tilbake.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 5-2

Real Madrid sikret seg en meget imponerende 5-2-seier over Real Sociedad i LaLiga lørdag kveld. Det er klubbens andre strake hjemmeseier i den spanske ligaen.

Cristiano Ronaldo viste seg frem fra sin aller beste siste da han hamret inn tre scoringer for de helhvite fra den spanske hovedstaden på Santiago Bernabéu.

Hattricket er Ronaldos nummer 33 totalt i LaLiga, og han står nå med 11 mål på 18 seriekamper totalt denne sesongen. Han står også med ni scoringer på seks kamper i Champions League.

Han bidro med målgivende da Lucas Vázquez startet målshowet for Zinedine Zidanes menn etter mindre enn ett minutt spilt av kampen mot gjestene fra Baskerland.

Like før halvtimen spilt fant Marcelo den portugisiske stjernen som bredsidet inn 2-0. Toni Kroos fulgte opp med en perle få minutter senere, før Ronaldo selv satte inn Madrids tredje scoring på ti minutter før pause.

Med en ledelse på 4-0 til pause lå alt til rette for en feststemt aften for de regjerende Champions League-mesterne, som møter franske PSG i åttedelsfinalen den gjeve europeiske turneringen neste uke.

Real Sociedad reduserte til 1-4 kvarteret før slutt da innbytter Jon Bautista endelig fikk overlistet keeper Keylor Navas. Da hadde allerede Juanmi truffet stolpen for Eusebio Sacristáns menn.

Ronaldo fullførte sitt hattrick ti minutter før slutt da han kjappest reagerte på en retur fra keeper Geronimo Rulli, etter skudd fra Gareth Bale.

Tidligere Madrid-spiller Asier Illarramendi fikk pyntet på resultatet på tampen for gjestene i en kamp som til slutt endte 5-2 for Real Madrid.

Ronaldo skulle nok ha tegnet seg for sin fjerde scoring like før slutt da han ruvet høyest på et frispark for Bale. Heldigvis for keeper Rulli slapp han å hente ballen ut fra nettet en sjette gang denne kvelden.

Det betyr at Madrid tar et byks opp på LaLiga-tabellen, og ligger nå på tredjeplass, ti poeng bak Atlético Madrid og hele 16 poeng bak Barcelona på toppen av tabellen. De ligger også to poeng foran Valencia som møter Levante søndag.

For Real Sociedads del så ligger de på 14. plass etter lørdagens tap. De står med 26 poeng, hvilket kun er seks poeng fra Las Palmas som ligger på direkte nedrykksplass i den spanske toppdivisjonen.

