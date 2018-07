Ronaldo kan debutere mot ChievoVerona

Juventus åpner Serie A på bortebane mot ChievoVerona 19. august. Det betyr trolig debut for stjerneangriperen Cristiano Ronaldo.

Terminlisten for den italienske ligaen i 2018/19 er klar, og det var særlig knyttet forventning til når den tidligere Real Madrid- og Manchester United-spilleren skal gjøre sin første obligatoriske kamp for «Den gamle dame».

Det er fra før klart at Ronaldo ikke deltar under Juventus' sesongoppkjøringsturné i USA. Trolig spiller han i den svarte og hvite drakten for første gang i en treningskamp mot klubbens ungdomslag helgen før seriestarten.

Juventus er ikke blitt mindre favoritt til å forsvare Serie A-tittelen etter portugiserens ankomst. Laget har satt rekord i Italia ved å vinne sju år på rad, og i Torino er det forventet at den rekken forlenges til åtte kommende sesong.

Atalanta og Frosinone får æren av å sparke i gang Serie A med åpningskampen 18. august. For øvrig ser kamplisten slik ut i 1. runde:

Bologna – Spal, Milan – Genoa, Empoli – Cagliari, Lazio – Napoli, Parma – Udinese, Sampdoria – Fiorentina, Sassuolo – Inter, Torino – Roma.

(©NTB)

