Ronaldo møtt av 200 Juve-fans på første trening

Cristiano Ronaldo hadde mandag ettermiddag sin aller første økt på Juventus' treningsanlegg etter overgangen fra Real Madrid.

Rundt 200 supportere sto klare til å ønske portugiseren velkommen.

Tre uker er gått siden Ronaldo ble offisielt klar for Juventus. Den italienske storklubben sikret seg superstjernen for over 900 millioner kroner.

Juventus trener og spiller for tiden oppkjøringskamper i USA. Ronaldo er derimot i Torino og trener med VM-spillere som tok seg videre til cupspillet. Det vil si spillere som Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Douglas Costa og Rodrigo Bentancur.

Det er ventet at Ronaldo får sin offisielle Juve-debut i serieåpningen borte mot ChievoVerona 19. august.

