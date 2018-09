Ronaldo og Mandzukic briljerte i toppkampen – sju strake for Juventus

Cristiano Ronaldo var sentral da Juventus slo Napoli 3-1 i toppkampen i Serie A lørdag.

Før oppgjøret skilte det tre poeng mellom lagene i favør Juventus. De svarte og hvite har startet sesongen med seks strake seirer, men fikk seg en tidlig smell i toppkampen da Dries Mertens sendte gjestene i føringen etter ti minutter.

Allan plukket opp en fæl tversoverpasning, og spilte raskt fram til Marek Hamsik. Han la ballen inn i feltet til Mertens som ga gjestene ledelsen.

Mandzukic-dobbel

Så tok Cristiano Ronaldo ansvar. Han lurte Napolis back Elseid Hysaj trill rundt før han slo ballen inn mot Mario Mandzukic. Juventus-spissen var helt alene i feltet, og stanget enkelt inn utligningen.

Like etter pause var Mandzukic frempå igjen. Cristiano Ronaldo klinte til fra 20 meter, og Napoli-keeper David Ospina slo ballen i stolpen. På returen var Mandzukic først, og han satte ballen enkelt i det tomme målet.

Så rødt

Like etter ble det enda vanskeligere for Napoli da venstreback Mario Rui ble utvist etter å ha pådratt seg to gule.

Ronaldo var virkelig i servitør-humør lørdag; etter 79 minutter leverte han nok en målgivende. Han steg til værs på en corner, og headet den mot mål. Ballen så ut til å gå utenfor, men på bakerste stolpe kom Leonardo Bonucci. Han skled inn 3-1-målet, og trygget ledelsen for «Juve».

Med seieren står Juventus nå med sju seirer på sju forsøk, og de har seks poeng ned til Napoli på andreplass i Serie A.

Berisha benket i Roma-derbyet

Lørdagens benkopptreden var Valon Berishas andre etter overgangen fra RB Salzburg i sommer. Norskkosovaren har ikke spilt siden 13. mai, og Lazio-debuten lar enn så lenge vente på seg.

Lorenzo Pellegrini sendte Roma i ledelsen med et hælspark like før pause. Ciro Immobile sikret balanse i regnskapet da han utnyttet forsvarssurr fra Federico Fazio.

Tjue minutter før slutt vartet Roma-back Aleksandar Kolarov opp med en fantastisk frisparkscoring, før Fazio gjorde opp for forsvarstabben og stanget inn nådestøtet fem minutter full tid.

(©NTB)

