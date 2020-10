Ronaldo politietterforskes for karantenebrudd

Cristiano Ronaldo og fem andre Juventus-spillere brøt karantenereglene i Italia da de reiste på landslagssamling. Nå har saken havnet på politiets bord.

For to uker siden forlot Ronaldo Torino for å slutte seg til Portugals landslagssamling, der han senere testet positivt for koronaviruset.

Ronaldo og de andre Juventus-spillerne skulle i henhold til italiensk lov ha selvisolert seg på et hotell i Torino fordi to klubbansatte hadde testet positivt på viruset. Men seks av spillerne valgte å reise på landslagssamling, mens keeperveteranen Gianluigi Buffon dro hjem til sitt eget hus.

Ifølge avisen Gazzetta dello Sport etterforskes de sju spillerne av politiet i Torino, og de risikerer bøter om de blir funnet skyldig i å ha brutt karantenereglene. Juventus-direktør Andrea Agnelli mener at spillerne ikke har gjort noe galt.

– Vi sa til spillerne at de som ville, kunne reise hjem og selvisolere seg. De får bestemme selv, de er frie borgere, sier han.

Spilte to kamper

Ronaldo spilte landskamp mot Spania 7. oktober og Frankrike tre dager senere, før den positive testen gjorde at han ikke kunne spille mot Sverige denne uken.

Senere reiste Ronaldo hjem til Torino i privatfly. Det fikk Italias idrettsminister Vincenzo Spadafora til å reagere.

– Han har brutt regelverket dersom han ikke har fått noen spesialtillatelse fra helsemyndighetene, sa Spadafora torsdag.

I en uttalelse hevdet Juventus imidlertid at Ronaldo ikke har brutt noen regler.

– Cristiano Ronaldo returnerte til Italia i et ambulansefly som ble godkjent av helsemyndighetene på forespørsel fra spilleren. Han vil fortsette sin isolasjonsperiode hjemme, skrev klubben.

Flere mistenkte

De andre spillerne som valgte å forlate hotellkarantenen for å spille med landslaget, er Rodrigo Bentancur (Uruguay), Juan Cuadrado (Colombia), Danilo (Brasil), Merih Demiral (Tyrkia) og Paulo Dybala (Argentina).

Andre spillere, for eksempel Sveriges Dejan Kulusevski, valgte å bli i karantene perioden ut og senere slutte seg til sine landslagstropper. Kulusevski mistet en landskamp mot Russland, men var tilgjengelig mot Kroatia og Portugal i Uefas nasjonsliga.

Juventus spiller bortekamp mot Crotone i Serie A lørdag.

(©NTB)