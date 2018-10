Ronaldo scoret da Juventus' seiersrekke ble brutt

Cristiano Ronaldo kom på scoringslista for Juventus, men klarte ikke forhindre at serielederen ble holdt til 1-1 hjemme mot Genoa i Serie A lørdag.

Juventus sto med åtte strake seirer denne sesongen, men måtte tåle poengdeling da Genoa kom på besøk.

Ronaldo og co. har 25 poeng, sju mer enn Napoli på andreplass. Napoli spiller mot Udinese senere lørdag. Inter, som skal ut i byderby mot Milan søndag, har tredjeplassen med 16 poeng.

Ronaldo hadde flere muligheter til å sende Juventus i ledelsen, men etter først å ha sendt i vei en svak avslutning, før han headet et innlegg i stanga, klarte den tidligere Real Madrid-spilleren endelig å sette ballen i nettet etter 18 minutter. Det var hans femte scoring for sesongen.

Ny trener

Målscoreren fortsatte å skape trøbbel for gjestene, men det ble med den ene scoringen. Daniel Bessa ordnet i stedet poengdeling for Genoa i det 67. minutt.

Genoa hadde Ivan Juric tilbake på trenerbenken etter å ha kvittet seg med Davide Ballardini, som tok over etter kroaten i november i fjor.

Roma tapte mot ti mann

Roma skuffet stort med 0-2-tap mot Spal, som hadde ti mann det siste kvarteret i lørdagens tidligkamp i Italia.

Det var slutten på en tre kamper lang seiersrekke for Roma.

Andrea Petagna omsatte et straffespark i første omgang, før Kevin Bonifazi satte inn mål nummer to. I det 75. minutt måtte keeper Vanja Milinkovic-Savic gå av banen etter å ha sparket bort ballen i raseri etter å ha fått et gult kort.

Roma og Lorenzo Pellegrini hadde et skudd i tverrliggeren, men klarte ikke komme tilbake.

